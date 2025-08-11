HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kẻ lừa 2,1 tỷ rồi giả chết để trốn truy nã ở Đắk Lắk ra đầu thú

MINH MINH |

Phạm Ngọc Nông - kẻ lừa đảo 2,1 tỷ đồng thông qua hình thức làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi giả chết để trốn truy nã, đã ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vận động thành công Phạm Ngọc Nông (SN 1983; trú tại Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú.

Nông là kẻ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó dựng hiện trường giả tự tử để che mắt và lẩn trốn cơ quan chức năng.

Phạm Ngọc Nông lừa 2 , 1 tỷ rồi giả chết để trốn truy nã ở Đắk Lắk ra đầu thú - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Nông thời điểm đầu thú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra giai đoạn 2019 – 2022 tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Phạm Ngọc Nông bị khởi tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do dùng thủ đoạn gian dối nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo 3 hộ dân, chiếm đoạt tổng cộng 2,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nông bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 23/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt số 2139/QĐTN-VPCQCSĐT đối với đối tượng này.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan nhiều bị hại, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã lập chuyên án, huy động các lực lượng và áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ truy tìm.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, giám sát, kết hợp vận động gia đình thuyết phục. Ngày 2/8, sau hơn 2 tháng lẩn trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, Phạm Ngọc Nông đã ra đầu thú.

