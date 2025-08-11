HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh

ANH NHẬT |

Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cầu Giấy bắt giữ kẻ bị truy nã Mai Việt Hoàng (SN 1997, trú tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kẻ buôn ma túy Mai Việt Hoàng bị bắt tại Bắc Ninh sau thời gian trốn truy nã - Ảnh 1.

Mai Việt Hoàng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo hồ sơ, Hoàng bị Toà án Nhân dân quận Hoàn Kiếm (cũ), TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy . Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Ngày 15/1, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Mai Việt Hoàng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy phát hiện Hoàng đang có mặt tại khu vực phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác của Công an phường đã triển khai, lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Ngày 6/8, Công an phường Cầu Giấy bắt giữ Mai Việt Hoàng.

Công an phường Cầu Giấy đã lập hồ sơ bàn giao Hoàng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.

