Bắt đối tượng Mai Việt Hoàng sinh năm 1997

Trang Anh |

Mai Việt Hoàng bị tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù nhưng đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Công an TP Hà Nội tối 10/8 cho bết Công an phường Cầu Giấy vừa bắt giữ đối tượng truy nã Mai Việt Hoàng (SN 1997; HKTT: xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, Hoàng bị Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm (cũ), thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15/01/2025, Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Mai Việt Hoàng.

Đối tượng Mai Việt Hoàng - Ảnh: CA Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang có mặt tại khu vực phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác của Công an phường đã triển khai, lên kế hoạch băt giữ đối tượng. Ngày 06/8/2025, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ thành công Mai Việt Hoàng.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook "Đại Sư Thích Pháp Thiên"

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ để giải quyết.

