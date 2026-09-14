Kawasaki ra mắt W230 đời 2027: Động cơ xi-lanh đơn 233cc làm mát bằng không khí, 18 mã lực, nặng 143 kg

Kawasaki W230 và Meguro S1 2027 tạo thành cặp đôi xe cổ điển tại châu Âu, cùng dùng động cơ 233cc nhưng mang hai phong cách kế thừa lịch sử khác nhau.

Kawasaki tiếp tục mở rộng dòng xe cổ điển bằng việc giới thiệu W230 và Meguro S1 phiên bản 2027 tại thị trường châu Âu. Hai mẫu xe cùng sở hữu động cơ xi-lanh đơn 233cc làm mát bằng gió, trọng lượng 143kg và thiết kế hướng về những giá trị cơ khí truyền thống.

W230 khoác màu đen mới

Trong phiên bản 2027, Kawasaki W230 được bổ sung màu Ebony, mang đến diện mạo đen toàn thân thay cho màu xanh kim loại mờ từng tạo dấu ấn trên phiên bản 2026.

Thiết kế tổng thể của W230 tiếp tục lấy cảm hứng từ mẫu W1 huyền thoại trong thập niên 1960. Xe sử dụng bình xăng hình giọt nước, bên trên tích hợp logo W dạng 3D. Chắn bùn bằng thép ở cả hai bánh cùng bộ khung thép truyền thống góp phần duy trì phong cách cổ điển.

Nếu W230 đại diện cho hướng tiếp cận nhẹ nhàng và tinh tế, Meguro S1 lại mang đậm dấu ấn lịch sử của thương hiệu Meguro. Mẫu xe này kế thừa di sản hơn 100 năm của Meguro Manufacturing Plant và lấy cảm hứng từ Meguro SG, một mẫu xe từng phổ biến trong thập niên 1960.

Meguro S1 sở hữu bình xăng mạ chrome sáng bóng kết hợp với lớp sơn đen, logo MEGURO riêng, cụm đồng hồ dạng hai đồng hồ tròn và yên xe đặc biệt với phần viền màu trắng.

Hai mẫu xe vì thế có chung nền tảng nhưng tạo ra hai cá tính khác nhau. Nếu W230 giống một chiếc xe cổ điển được tiết chế, Meguro S1 lại nhấn mạnh nhiều hơn vào những chi tiết gợi nhớ lịch sử.

Động cơ 233cc, công suất 18 mã lực

W230 và Meguro S1 cùng sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 kỳ, SOHC, 2 van, làm mát bằng gió với dung tích 233cc.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 18,6Nm tại 5.800 vòng/phút.

Những con số này không hướng tới việc biến W230 hay Meguro S1 thành những mẫu xe hiệu năng cao. Thay vào đó, động cơ được xây dựng phù hợp với phong cách vận hành nhẹ nhàng, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày và những chuyến dạo phố cuối tuần.

Một trục cân bằng được tích hợp bên trong động cơ giúp hạn chế rung động. Đồng thời, đặc tính xung lực của động cơ xi-lanh đơn và âm thanh trầm từ hệ thống ống xả được tinh chỉnh mang đến cảm giác cơ khí đặc trưng, điều mà những người yêu xe cổ điển thường tìm kiếm.

Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng của hai mẫu xe. Khi nhiều mẫu mô tô hiện đại ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống điện tử để tối ưu khả năng vận hành, W230 và Meguro S1 lại cố gắng giữ lại cảm giác trực tiếp giữa người lái, động cơ và chiếc xe.

Trọng lượng 143kg, yên thấp

Bên cạnh động cơ, trọng lượng là một trong những ưu điểm đáng chú ý của W230 và Meguro S1.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng khung thép dạng cradle nhỏ gọn và có trọng lượng chỉ 143kg. Đây là mức khá nhẹ đối với một mẫu mô tô mang phong cách cổ điển.

Chiều cao yên cũng được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận. W230 có yên cao 745mm, trong khi Meguro S1 thấp hơn ở mức 740mm.

Cấu hình này giúp hai mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn, đặc biệt là những người không có chiều cao quá lớn hoặc những người mới bắt đầu làm quen với mô tô phân khối nhỏ.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng đường kính 37mm và giảm xóc đôi phía sau có 5 mức điều chỉnh tải trước. Cấu hình này hướng tới sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát và độ thoải mái trong quá trình sử dụng.

Trở về với trải nghiệm lái thuần túy

Điểm đặc biệt của W230 và Meguro S1 nằm ở triết lý thiết kế. Hai mẫu xe không cố gắng chạy theo xu hướng tích hợp hàng loạt hệ thống điện tử hay màn hình màu hiện đại.

Thay vào đó, Kawasaki tập trung vào những yếu tố cơ bản của một chiếc mô tô cổ điển: động cơ xi-lanh đơn, khung thép, bình xăng kim loại mang kiểu dáng truyền thống, đồng hồ cơ học và cảm giác vận hành trực tiếp.

Với trọng lượng 143kg cùng chiều cao yên dưới 750mm, hai mẫu xe cũng không tạo cảm giác quá đồ sộ. Công suất 18 mã lực đủ phục vụ nhu cầu di chuyển thông thường, trong khi động cơ 233cc vẫn tạo ra đặc tính vận hành đặc trưng của một mẫu mô tô cổ điển.

Nếu có mặt tại Việt Nam

Tại Việt Nam, nhóm mô tô cổ điển dung tích nhỏ có lợi thế ở thiết kế và khả năng sử dụng linh hoạt trong đô thị. Với W230 và Meguro S1, trọng lượng 143kg cùng chiều cao yên 740-745mm là những thông số tương đối dễ tiếp cận.

Hai mẫu xe cũng không đặt nặng yếu tố tốc độ. Công suất 18 mã lực phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hàng ngày, chạy phố và những chuyến đi cuối tuần, thay vì hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm khả năng tăng tốc hoặc vận hành tốc độ cao.

Nếu được phân phối tại Việt Nam, W230 có thể thu hút những người yêu thích phong cách Kawasaki W cổ điển, trong khi Meguro S1 hướng tới nhóm khách hàng muốn một mẫu xe có nhiều dấu ấn lịch sử và các chi tiết thiết kế đặc trưng hơn.

Điểm đáng chú ý là cả hai mẫu xe đều không cần dựa quá nhiều vào những con số công suất để tạo sức hút. Giá trị của chúng nằm ở kiểu dáng, trọng lượng, tư thế lái và cảm giác vận hành.

W230 và Meguro S1 2027 vì thế đại diện cho một hướng đi khá khác biệt trong thị trường mô tô hiện đại. Khi nhiều nhà sản xuất liên tục bổ sung công nghệ điện tử và tìm cách nâng công suất, Kawasaki lại lựa chọn giữ lại những yếu tố cơ bản làm nên sức hấp dẫn của một chiếc xe cổ điển.

Động cơ 233cc, công suất 18 mã lực, trọng lượng 143kg và chiều cao yên dưới 750mm không phải những thông số để chinh phục các cuộc đua. Nhưng với những người tìm kiếm một chiếc mô tô nhẹ, dễ điều khiển và mang đậm cảm giác cơ khí, đó có thể chính là những gì họ cần.

W230 và Meguro S1 tiếp tục cho thấy xe cổ điển không nhất thiết phải là những cỗ máy nặng nề hay khó sử dụng. Đôi khi, sức hấp dẫn lại đến từ một chiếc xe vừa đủ mạnh, vừa đủ nhẹ và quan trọng nhất là vẫn giữ được cảm giác nguyên bản khi người lái vặn ga và bắt đầu hành trình.