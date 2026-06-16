Katy Perry hôn cựu thủ tướng Canada gây sốt

Katy Perry và Justin Trudeau gây chú ý khi xuất hiện tình tứ trong chuyến dã ngoại gia đình tại California, Mỹ. Mối quan hệ giữa ngôi sao nhạc pop và cựu thủ tướng Canada ngày càng gắn bó sau gần một năm hẹn hò.

Theo Page Six, ca sĩ Katy Perry và bạn trai, cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau, được bắt gặp dành thời gian bên gia đình tại một công viên ở Santa Barbara, bang California (Mỹ), hôm 13/6.

Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy cặp đôi thư giãn trên bãi cỏ, trò chuyện và có nhiều cử chỉ thân mật. Trong một số khoảnh khắc, Katy Perry tựa đầu vào vai bạn trai, trao nhau nụ hôn.

Buổi dã ngoại có con gái Katy Perry là Daisy Dove, một số thành viên trong gia đình. Theo Daily Mail , mẹ ruột của nữ ca sĩ cũng có mặt trong chuyến đi. Hadrien - con trai út của Trudeau cũng tham gia. Cả nhóm dùng bữa ngoài trời trước khi rời công viên.

Katy Perry tình tứ với cựu thủ tướng Canada.

Chuyến đi diễn ra một ngày sau khi Trudeau tới Los Angeles cổ vũ bạn gái tại lễ khai mạc World Cup 2026. Sau phần biểu diễn của Katy Perry, cả hai tiếp tục xuất hiện trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay.

Katy Perry và Justin Trudeau vướng tin hẹn hò từ tháng 7/2025 khi được phát hiện dùng bữa tối cùng nhau tại Montreal, Canada. Thời điểm đó, đại diện hai bên không đưa ra bình luận về mối quan hệ.

Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại Canada, Pháp và Nhật Bản. Tháng 10/2025, họ thu hút sự chú ý khi nắm tay rời một nhà hát ở Paris. Đến tháng 12 cùng năm, Katy Perry đăng tải trên Instagram loạt ảnh trong chuyến du lịch Tokyo có sự xuất hiện của Trudeau.

Tuần trước, cả hai lần đầu cùng xuất hiện trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Tribeca ở New York trong buổi công chiếu bộ phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris .

Trong phần giao lưu với khán giả sau buổi chiếu, Katy Perry có những chia sẻ hiếm hoi về đời sống cá nhân.

Theo Page Six , nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy cuộc sống ổn định hơn trong thời gian gần đây và dành nhiều lời trân trọng cho bạn trai.

Katy Perry chia tay tài tử Orlando Bloom vào năm 2025 sau gần một thập kỷ gắn bó. Hai người có chung con gái Daisy Dove. Trong khi đó, Justin Trudeau thông báo ly thân với Sophie Grégoire Trudeau vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Họ có ba người con chung.