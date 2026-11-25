Jensen Huang được cho là đã thừa nhận với hội đồng quản trị Nvidia về nhiều mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân khác trước khi được tái bổ nhiệm làm CEO.

Theo thông tin được tiết lộ, vị tỷ phú công nghệ đã có cuộc họp kéo dài nhiều giờ với hội đồng quản trị Nvidia vào 21/11. Tại đây, ông thừa nhận thêm những mối quan hệ ngoài luồng trước khi các thành viên hội đồng bỏ phiếu thông qua quyết định đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất của Nvidia.

Huang đã được phục chức sau khi thông tin về ba mối quan hệ tình cảm bị phanh phui, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ tên Alice Huang bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc.

Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, trong cuộc họp kín với hội đồng quản trị, Huang tiếp tục tiết lộ những mối quan hệ ngoài hôn nhân khác. Dù vậy, hội đồng vẫn quyết định trao lại quyền điều hành cho ông.

Các nguồn tin cho biết vị lãnh đạo tập đoàn chip tỏ ra hối lỗi về những hành vi trong đời tư. Hội đồng quản trị được cho là đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực và thẳng thắn khi yêu cầu Huang làm rõ những thông tin liên quan.

Jensen Huang.

Sau khi trở lại trụ sở Nvidia, Huang được cho là đã nói đùa rằng đây là ngày đầu tiên ông đi làm, trước khi gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân viên. Ông phát biểu: “Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến tất cả các bạn phải trải qua những chuyện như thế này. Tôi đã mắc phải những sai lầm hết sức nghiêm trọng và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của mọi người”.

Huang cũng cảm ơn đội ngũ nhân viên và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Huang hiện được cho là đã thừa nhận ít nhất bốn mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, số lượng thực tế những người tình của vị CEO đã có gia đình này vẫn chưa được xác định.

Thông tin Huang được tái bổ nhiệm lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Cổ phiếu Nvidia tăng tới 31% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ban lãnh đạo Nvidia phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ nhân viên, cổ đông, đối tác kinh doanh và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước, ông Trump công khai bày tỏ mong muốn Huang trở lại vị trí CEO. Một bản kiến nghị kêu gọi Nvidia phục chức cho Huang thu hút hơn 180.000 chữ ký, trong đó có chữ ký của tỷ phú Elon Musk.

Bản thân Huang cũng từng phá vỡ sự im lặng, bày tỏ mong muốn được trở lại điều hành Nvidia và tuyên bố sẽ cảm thấy “vinh dự” nếu được trao lại vị trí CEO, đồng thời thừa nhận đã mắc phải “những sai lầm nghiêm trọng”.

Ban đầu, Nvidia không chấp nhận đề xuất này. Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones thậm chí còn khẳng định vào tuần trước rằng công ty sẽ không tuyển dụng lại Huang. Nvidia đã thuê công ty săn đầu người cấp cao Heidrick & Struggles để tìm kiếm một CEO chính thức thay thế, khiến khả năng Huang quay lại gần như bị loại bỏ. Quyết định cuối cùng đã đảo ngược hoàn toàn lập trường trước đó.

Trong thông cáo công bố việc tái bổ nhiệm, Chủ tịch Harvey Jones khẳng định: “Hội đồng quản trị tin rằng Jensen là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia và việc tái bổ nhiệm ông là quyết định phục vụ tốt nhất lợi ích của các cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Jensen và mong muốn tiếp tục hợp tác với ông khi ông trở lại vị trí lãnh đạo công ty. Chúng tôi cũng xin ghi nhận và cảm ơn Colette Kress vì những đóng góp xuất sắc trong thời gian đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền, bên cạnh công việc thường xuyên của bà với tư cách Giám đốc tài chính Nvidia”.

Nvidia cho biết, quyết định đưa Huang trở lại đã được đưa ra sau khi tiếp nhận ý kiến từ các cấp lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Bước ngoặt bất ngờ của Nvidia nhận được sự hoan nghênh từ Tổng thống Donald Trump. Ông đánh giá việc đưa Huang trở lại là “quyết định đúng đắn và phù hợp”.

Theo thông tin được công bố, ông Trump ít nhất hai lần được báo cáo về nghi vấn liên hệ của Alice Huang với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định không có lý do gì để chính phủ tin rằng việc Jensen Huang trở lại Nvidia sẽ tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Ông Trump tuyên bố: “Đất nước cần sự lãnh đạo của Jensen tại Nvidia để bảo đảm thành công và thịnh vượng không chỉ cho công ty mà còn cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ”.



