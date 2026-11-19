Vụ việc xảy ra với Jang Nara đã minh chứng cho câu “Người tính không bằng trời tính”.

Sáng 19/11, tờ Sports Seoul cho hay, Jang Nara vừa làm khách mời trên chương trình giải trí trực tuyến Salon Drip 2. Tại đây, nữ minh tinh họ Jang cho biết ban đầu cô đã phải cố gắng giữ khoảng cách với biên kịch Choi Yu Na của bộ phim Good Partner do cô đóng chính, đồng thời hé lộ về nguyên nhân đằng sau. Thì ra biên kịch Choi còn đảm nhận công việc của 1 luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn. Vậy nên, Jang Nara đã tính toán tỉ mỉ nhằm chọn ra thời điểm phù hợp để follow vị biên kịch này. Nữ diễn viên lo lắng rằng nếu bản thân khẩn trương nhấn theo dõi luật sư Choi Yu Na thì có thể sẽ khiến công chúng đặt ra nghi vấn cô đang chuẩn bị ly hôn.

“Ban đầu chị biên kịch từng đăng tải truyện tranh dài kỳ trên Instagram và tôi đã chú ý tới rồi. Khi định nhấn theo dõi chị Choi Yu Na trên mạng xã hội, tôi chợt nhận ra mình mới kết hôn được 2 năm thôi. Tôi băn khoăn không biết phải làm thế nào vì sợ gây ra hiểu lầm không đáng có. Thế nên tôi đã đợi đến khi truyền thông đưa tin mình nhận vai trong phim do chị Choi làm biên kịch thì mới dám follow đối phương. Tôi đã rất thận trọng vì sợ mọi người hiểu lầm”, Jang Nara nhớ lại thời điểm chần chừ follow tài khoản của biên kịch Choi.

Theo tính toán của Jang Nara, thời điểm truyền thông đưa tin về màn hợp tác giữa cô và biên kịch Choi là thời cơ phù hợp nhất để nhấn theo dõi tài khoản đối phương. Bởi lẽ, lúc đó công chúng đều hiểu rằng Jang Nara theo dõi tài khoản của biên kịch kiêm luật sư Choi Yu Na vì mục đích công việc chứ không liên quan tới chuyện cô muốn ly hôn.

Jang Nara cho biết cô từng phải đau đầu tính toán nhằm chọn ra thời điểm follow biên kịch - luật sư Choi Yu Na. Ảnh: Naver

Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, dù Jang Nara suy nghĩ chu toàn như vậy nhưng vẫn không thể tránh được tin đồn ly hôn từ trên trời rơi xuống. Còn nhớ hồi tháng 7/2024, thông tin Jang Nara nhấn follow tài khoản Choi Yu Na đã trở thành chủ đề gây bàn tán. Nguyên nhân đến từ việc 1 bài đăng đã bỏ qua thông tin Choi Yu Na là biên kịch trong phim của Jang Nara và chỉ đề cập người này với chức danh nghề nghiệp là 1 luật sư chuyên phụ trách những vụ ly hôn. Thế rồi tin đồn Jang Nara ráo riết ly hôn nhà quay phim Jung Ha Cheol đã bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội vào thời điểm đó.

Giữa tâm bão ly hôn, Jang Nara đã lộ diện trong 1 sự kiện họp báo và có những chia sẻ ngọt ngào dành cho ông xã, qua đó gián tiếp bác bỏ tin bỏ chồng. Trước ống kính, mỹ nhân không tuổi xứ Hàn khoe khéo cuộc hôn nhân hạnh phúc: “Khi đắm mình vào vai diễn, đặc biệt là thực hiện những phân cảnh đau buồn, tôi cứ tự hỏi ‘Nếu mọi chuyện thành ra như vậy thì tại sao cô ấy (nhân vật trong phim) lại chọn kết hôn ngay từ đầu?’. Sau đó, tôi hoàn thành công việc và trở về nhà trong vòng tay chào đón của ông xã. Khi ấy tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa thực tế và diễn xuất quả thật là quá lớn”.

Jang Nara lộ diện ngay sau khi dính tin ly hôn chồng. Tại đây, cô dành vô số lời ngọt ngào cho người bạn đời. Ảnh: Nate

Chưa dừng lại ở đó, Jang Nara còn khen chồng tâm lý, luôn đồng hành cùng cô trong công việc: “Ông xã đã giới thiệu tôi với ekip Good Partner. Lúc ở nhà tôi còn cùng anh ấy đọc, nghiên cứu kịch bản”.

Cuối cùng, mỹ nhân sinh năm 1981 gửi lời cảm ơn đặc biệt tới SBS vì đã mai mối cô với ông xã quay phim: “Nhờ bộ phim VIP, tôi đã có cơ hội thử thách bản thân với 1 lối diễn xuất hoàn toàn mới và gặp được ekip vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt hơn cả, tôi còn được gặp ông xã. Anh ấy là 1 thành viên của tổ quay phim! Tôi thực sự rất biết ơn SBS”.

Cũng từ đây, tin đồn Jang Nara ly hôn ông xã kém 6 tuổi mới hoàn toàn bị dập tắt.

Jang Nara sinh năm 1981, được công chúng châu Á nhớ đến qua loạt tác phẩm nổi đình nổi đám gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Chuyện Tình Nàng Hề, Cô Gái Thông Minh, Công Chúa Bướng Bỉnh, VIP... Bên cạnh đóng phim, cô còn gặt hái nhiều thành công vang dội trên mặt trận âm nhạc, từng gây sốt với siêu hit Sweet Dream.

Mỹ nhân họ Jang lần đầu gặp ông xã quay phim trên phim trường của tác phẩm VIP (2019). Họ dần nảy sinh tình cảm và trải qua khoảng 2 năm hẹn hò trước khi về chung 1 nhà hồi tháng 6/2022.

Cô tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua nhiều bộ phim gây tiếng vang lớn. Ảnh: Naver