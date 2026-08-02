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Italy bí mật triển khai tiêm kích và phòng không tới Trung Đông

Hải Yến
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Một lực lượng quân sự Italy đã được âm thầm điều tới Trung Đông nhằm hỗ trợ các đồng minh trước nguy cơ leo thang căng thẳng.

Chiếc EF-2000A.

Italy đã âm thầm triển khai một lực lượng không quân và lục quân tới Trung Đông nhằm bảo vệ các đồng minh tại khu vực Vịnh Ba Tư trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran.

Theo The Aviationist, lực lượng không quân được tổ chức thành Task Force Air - Arabia.

Nhiệm vụ này bắt đầu từ nửa cuối tháng 3, sau khi căng thẳng trong khu vực gia tăng và Saudi Arabia, Kuwait cùng Bahrain đề nghị hỗ trợ.

Theo thông tin chính thức, khoảng 400 quân nhân thuộc Không quân Italy đã được triển khai tại nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Lực lượng này do một đại tá Không quân Italy chỉ huy, với nhiệm vụ chính là giám sát không phận và hỗ trợ phòng không.

Biên đội tiêm kích gồm 4 máy bay Eurofighter F-2000A thuộc dòng Eurofighter Typhoon.

Nhiệm vụ cảnh báo sớm và kiểm soát trên không được đảm nhiệm bởi máy bay E-550A CAEW thuộc Task Force Argo.

Chiếc E-550A CAEW.

Trong khi đó, các nhiệm vụ vận tải và sơ tán do máy bay C-130J và KC-130J của Task Force Medal thực hiện.

Italy cũng triển khai một đơn vị mặt đất trang bị radar AN/TPS-77 tại Kuwait để theo dõi mục tiêu trên không.

Căn cứ Không quân King Fahd ở thành phố Al-Taif của Saudi Arabia, gần Biển Đỏ, được lựa chọn làm nơi triển khai các tiêm kích Italy.

Bên cạnh lực lượng không quân, Italy còn điều động Arabia Operational Group thuộc Lục quân với khoảng 300 quân nhân tới khu vực.

Theo các thông tin hiện có, đơn vị này được trang bị một khẩu đội phòng không SAMP/T, các radar KRONOS triển khai tại Saudi Arabia và Bahrain, cùng một khẩu đội phòng không Skynex tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo Militarnyi
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