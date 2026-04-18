Ít nhất 62 triệu thùng dầu Iran đã được ‘sang tay’ tại vùng biển cách Hormuz hàng ngàn dặm, sau đó tiến thẳng tới Trung Quốc

Gần Singapore, cách eo biển Hormuz hàng ngàn dặm, hoạt động chuyển dầu giữa các tàu của Iran vẫn tiếp diễn trong suốt cuộc chiến ở Trung Đông, giúp Tehran né tránh các lệnh trừng phạt và duy trì thương mại với Trung Quốc.

Gần 400 tàu chở dầu đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh trừng phạt vì các hoạt động liên quan đến Iran. Những con tàu cũ kỹ tạo nên “hạm đội bóng tối” của Iran, với phương thức hoạt động bí mật và dữ liệu mập mờ để giữ kín danh tính. Việc chuyển hàng giữa các tàu trên biển giúp che giấu nguồn gốc của các lô hàng.

Một khu vực ngoài khơi Malaysia và Singapore, cách bán đảo Mã Lai khoảng 100 km về phía đông nam, đã nổi lên như một trung tâm chiến lược để vận chuyển dầu thô của Iran.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh, mỗi tuần, có thể quan sát thấy hàng chục vụ chuyển dầu giữa các tàu chở dầu không chỉ của Iran từ trên không.

Các hoạt động này vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian diễn ra xung đột, bất chấp việc Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với các lô dầu trên biển của Iran cho đến hết 19/4.

Theo phân tích từ một số nền tảng theo dõi hàng hải, các tàu chở dầu của Iran, sau khi đã chất đầy dầu thô, thường là tại đảo Kharg của Iran, đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.

Sau đó, chúng đi vòng qua tiểu lục địa Ấn Độ và băng qua eo biển Malacca đến Singapore trong một hành trình kéo dài từ 2-3 tuần, trước khi neo đậu và chờ một tàu chở dầu khác đến nhận hàng.

Kể từ 1/3, ít nhất 37 tàu chở dầu có liên hệ với Iran đã chuyển hàng trên biển trong khu vực này, với tổng lượng hàng hóa ít nhất là 62,3 triệu thùng dầu thô, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler.

Theo chỉ định, điểm đến cuối cùng của các lô hàng này là các cảng ở các tỉnh phía bắc Trung Quốc như Sơn Đông, Liêu Ninh và Giang Tô.

Hầu hết các tàu đã rời vùng Vịnh trước khi xung đột nổ ra vào ngày 28/2, nhưng ít nhất 6 tàu chở dầu của Iran – trong số 26 tàu đã vượt qua eo biển Hormuz trong suốt cuộc xung đột – đã chuyển tải tổng cộng 10 triệu thùng gần Singapore trong những tuần gần đây.

Trong số đó, tàu Silvia 1 đã chất 1 triệu thùng dầu tại Kharg vào tháng 2, đi qua eo biển Hormuz vào ngày 3/3, đến khu vực Singapore vào ngày 21/3 và chuyển hàng sang tàu Yug vào khoảng ngày 25/3.

Sau đó, vào ngày 3/4, tàu Yug tiếp nhận hàng hóa từ một tàu chở dầu khác của Iran mang tên Seastar III.

Điểm đến của tàu Yug hiện chưa được xác định. Nhưng theo dữ liệu do Kpler và tổ chức phi chính phủ Global Fishing Watch tổng hợp, tàu chở dầu mang cờ Comoros này thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển tải giữa các tàu và thường vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở Sơn Đông.