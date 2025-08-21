HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Iskander giáng đòn xuống điểm đồn trú lữ đoàn gần Slavyansk

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Iskander đã tấn công điểm đồn trú tạm thời của Lữ đoàn độc lập thứ 3 Quân đội Ukraine gần Slavyansk.

Ngày 19/8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng lực lượng vũ trang Nga đã bắn trúng điểm đồn trú tạm thời của Lữ đoàn độc lập thứ 3 thuộc Quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực quanh thị trấn Slavyansk, thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Vụ tấn công được thực hiện bằng tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander. Hình ảnh vụ tấn công trúng đích đã được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố.

Trước đó, lực lượng Nga cũng được báo cáo tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine ở khu vực làng Iverskoye thuộc DPR; mục tiêu là khu vực nơi các binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị phóng các UAV tấn công tầm xa.


Theo TVzvezda
Từ chỉ trích đến khen ngợi: 'Lá bùa may mắn' giúp Tổng thống Ukraine xích lại gần ông Trump
