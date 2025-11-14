Iskander đồng loạt tấn công, Nga trả đũa chưa từng có - Gulyaypole thất thủ từng km một, Kiev "hỗn loạn thực sự"

Nga tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 14/11 đưa tin, lực lượng vũ trang Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao nhằm vào những mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp–quốc phòng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Dzen cho biết, những đòn đánh bằng Kinzhal đã khiến chính quyền Kiev "rung chuyển".

Một trong số các mục tiêu là các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, ngoài Kinzhal, đợt tấn công này còn sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển, cùng các phương tiện không người lái.

Trong khi đó, cùng đưa tin về vụ tấn công, Đài TST (Nga) cho biết, nhiều mục tiêu "bất khả xâm phạm" trên lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Hình ảnh đầu tiên ở thành phố Chuguyev (tỉnh Kharkiv) là quầng sáng đỏ rực và cột khói hình nấm cao hàng km bốc lên.

Thủ đô Kiev cũng là một trong số các khu vực bị tấn công.

"Kiev rung chuyển suốt đêm – kinh hoàng" – Một nghị sĩ quốc hội Ukraine cho hay.

Nga tấn công trả đũa quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka cho biết ở Kiev, các mục tiêu đầu tiên bị tấn công là các nhà máy nhiệt điện TPP của thủ đô (TPP-4, TPP-5, TPP-6), cùng với TPP Belotserkovskaya.

Các trạm biến áp lớn trong thủ đô cũng bị tấn công, và danh sách những cơ sở năng lượng bị phá hủy có thể sẽ còn dài hơn khi thông tin tiếp tục được làm rõ.

Theo quân đội Ukraine, trong cuộc tấn công này, các nhóm UAV của Nga đã hoạt động với cường độ rất cao, gần đạt mức kỷ lục. Chiến thuật mới của UAV Nga là bay ở độ cao siêu thấp, khiến lực lượng phòng không Ukraine bị quá tải và rối loạn.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, số lượng tên lửa Kinzhal, Iskander và tên lửa hành trình được Nga sử dụng đã vượt quá 20. Ngoài ra, hơn 100 UAV cũng tấn công Kiev.

Trước đó, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tỉnh Rostov của Nga. Theo giới chức địa phương, các UAV đã bị chế áp và phá hủy trên không phận 6 huyện: Kamensky, Chertkovsky, Sholokhovsky, Ust-Donetsky, Bokovsky và Millerovsky.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy tác chiến tỉnh Krasnodar (Nga) cho biết, thành phố cảng Novorossiysk thuộc tỉnh này cũng bị UAV Ukraine tập kích, khiến ít nhất một người bị thương.

Mảnh vỡ của một UAV bị phòng không Nga bắn hạ đã va vào nhà dân, làm vỡ kính nhiều căn hộ và rơi vào một căn trên tầng 4.

Bước đột phá của Nga vào Gulyaypole đang diễn ra quá nhanh. Ảnh: TST

Nga đột phá Gulyaypole, Ukraine hỗn loạn

Ngoài cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vừa diễn ra, quân đội Nga còn có bước đột phá theo hướng Gulyaypole, tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine).

Theo Dzen, không gian mạng Ukraine hiện đang tràn ngập các bình luận hoảng loạn xoay quanh hướng Gulyaypole. Các ý kiến đều nhận định quân Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ phía bắc, vốn che chắn cho Gulyaypole từ hướng đông, và đang nhanh chóng tiến lên giành kiểm soát từng ngôi làng.

Nhà bình luận Ukraine Miroshnikov lưu ý rằng, từ vị trí hiện tại của quân đội Nga đến Gulyaypole chỉ còn khoảng 4 km, trong khi cách đây một tuần khoảng cách là 13 km. Những con số này cho thấy đà tiến quân quá nhanh của Nga.

"Nga đã tiến được 2/3 quãng đường chỉ trong một tuần, vậy một tuần nữa họ sẽ ở đâu? Ở Zelyonoye – Zheleznodorozhnoye, đặt Gulyaypole vào thế bị bao vây chiến dịch? Và nếu họ xuyên được qua Marfopol để vòng lên phía bắc thì Gulyaypole sẽ thành 'pháo đài' bị vây hoàn toàn? Hay sẽ ra sao nữa? Chính quyền Kiev đang hỗn loạn thực sự trước tình hình xấu" – Ông Miroshnikov đặt câu hỏi.

Đáng lưu ý, việc Gulyaypole bị bao vây có nguy cơ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ phòng tuyến Zaporizhzhia. Với tốc độ hiện tại, chỉ trong mùa đông này, quân đội Nga có thể tiếp cận và hình thành gọng kìm bao vây cả thành phố Zaporizhzhia – hoặc thậm chí tiến xa hơn.

việc Gulyaypole bị bao vây có nguy cơ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ phòng tuyến Zaporizhzhia. Ảnh: TST

Các chuyên gia quân sự nhận định bước đột phá tại hướng Gulyaypole không chỉ đến từ năng lực của các đơn vị viễn đông, mà bởi sự thay đổi trong cách tác chiến tổng thể của quân đội Nga. Chính chiến thuật mới này đã cho phép Nga bao vây Pokrovsk, gây sức ép lên Kupyansk và nhiều khu vực khác.

"Điểm then chốt nằm ở mô hình tác chiến: mọi chiến dịch lớn đều được tiến hành theo cùng một chu trình – từng lớp một.

Đầu tiên là vô hiệu hóa lực lượng dự bị của Ukraine, tiếp theo là cắt đứt hậu cần, sau đó là một chuỗi các đợt tấn công hỗ trợ để tạo điều kiện, và chỉ khi mọi điều kiện đã chín muồi mới bước vào tổng công kích.

Cứ mỗi đợt xung lực như vậy chồng lên nhau sẽ dẫn đến đột phá hoàn toàn" - trang Military Chronicle phân tích.

Các nhà quan sát cho biết mô hình "tiến theo làn sóng" này đã được Nga áp dụng tại Pokrovsk, Avdiivka và Bakhmut. Và điều tương tự đang diễn ra ở Gulyaypole – nơi đợt sóng tấn công mới của Nga đang tiếp tục dâng lên.



