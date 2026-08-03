ISAAC, JSOL cùng dàn "anh trai" nghẹn ngào chia tay các "đuôi nhỏ"

Những khoảnh khắc chia tay xúc động của ISAAC, JSOL cùng dàn “anh trai” với các “đuôi nhỏ” tại nhà chung khiến khán giả không khỏi xúc động.

Nhà chung khép lại trong nước mắt

Sau nhiều tuần cùng ăn, cùng ở và chăm sóc nhau như một gia đình, hành trình tại nhà chung của ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG cùng 6 "đuôi nhỏ" đã khép lại bằng những cái ôm, những lời chúc và cả những giọt nước mắt.

Trước giờ chia tay nhà chung ở tập 11 “Anh trai và cái đuôi nhỏ”, các bé lần lượt bước vào căn phòng mơ ước để gặp "chú hề" Dillan, chia sẻ những điều mình mong muốn thực hiện trong tương lai. Ở căn phòng bên cạnh, bốn "anh trai" lặng lẽ theo dõi từng câu trả lời của các "đuôi nhỏ" với nhiều cảm xúc.

Không hẹn mà gặp, mỗi em đều nhắc đến người anh trai mình yêu quý nhất. Alex mong được đi câu cá cùng Cody Nam Võ. Chloe nhìn vào máy quay và nhắn nhủ: "I love you, anh CODY". Tin Tin muốn chơi bóng rổ cùng JSOL, UYU ước được đi xe scooter với HURRYKNG, Danil mong đá bóng cùng anh Xái, còn Bé Tư vẫn lựa chọn JSOL là người anh trai mình yêu thích nhất.

Với Cody Nam Võ, điều khiến anh xúc động không chỉ là việc Alex lựa chọn mình mà còn bởi những ký ức được gợi lại. Nam ca sĩ cho biết mỗi lần cậu bé nói "con yêu anh Cody" hay lặng lẽ vẽ hình trái tim dành tặng anh đều khiến anh rất hạnh phúc. Theo Cody Nam Võ, Alex có nhiều trải nghiệm tuổi thơ khá giống mình nên anh luôn dành cho cậu bé sự đồng cảm đặc biệt.

Trong khi đó, JSOL không giấu được sự hồi hộp trước khi Bé Tư đưa ra lựa chọn. Nam ca sĩ hài hước thừa nhận từng lo cậu bé sẽ "đổi bias", nhưng cuối cùng lại vỡ òa khi Bé Tư vẫn muốn mang món đồ chơi yêu thích tặng mình. Sau nhiều tuần đồng hành, JSOL cho biết anh đã hiểu khi nào Bé Tư vui, khi nào nhõng nhẽo và cảm nhận hai anh em ngày càng gắn bó.

HURRYKNG cũng có những chia sẻ khiến nhiều người đồng cảm. Nam rapper cho biết anh nhận lời tham gia chương trình không chỉ để chăm sóc các em nhỏ mà còn muốn tìm lại sự hồn nhiên mà tuổi thơ mình từng thiếu. Theo anh, những ngày sống cùng các "đuôi nhỏ" giống như món quà giúp bản thân chữa lành và được sống lại với những cảm xúc trong trẻo nhất.

Để khép lại hành trình, JSOL và HURRYKNG chuẩn bị bữa tối cuối cùng với thực đơn đều là những món ăn các bé yêu thích. Tin Tin hào hứng với cá viên chiên nước mắm, Alex được thưởng thức cơm chiên Dương Châu, UYU thích thú với món thịt nướng do chính HURRYKNG chế biến. Nhìn các "thực khách nhí" ăn ngon miệng, HURRYKNG không giấu được niềm vui khi công sức chuẩn bị của mình được đón nhận.

Sau bữa cơm, cả nhà cùng ngồi lại dưới sân, viết những điều ước lên giấy và gửi gắm cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Dillan cũng chuẩn bị một màn pháo hoa rực rỡ như món quà khép lại quãng thời gian đầy tiếng cười của các anh em tại nhà chung.

Khoảnh khắc chia tay trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất. Khi lên xe trở về, Danil bật khóc nức nở vì không muốn rời xa các anh trai. UYU cũng bất ngờ chạy ngược vào nhà và liên tục nói: "Không muốn đi về đâu". Những phản ứng rất hồn nhiên ấy khiến nhiều người xem nghẹn ngào bởi đó là tình cảm chân thành mà các em dành cho những người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

Sau khi tiễn các bé, ISAAC, Cody Nam Võ, JSOL và HURRYKNG lặng lẽ đi dạo quanh từng căn phòng để ôn lại kỷ niệm. Không còn tiếng cười hay những bước chân chạy khắp nhà, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. ISAAC thừa nhận anh sẽ cần rất nhiều thời gian để nguôi nỗi nhớ các "đuôi nhỏ", bởi mọi âm thanh quen thuộc và những khoảnh khắc cả nhà cùng sinh hoạt đã trở thành một phần ký ức đẹp của mùa hè năm nay.

Khán giả chưa kịp chia tay đã mong ngày tái ngộ

Hành trình tại nhà chung vừa khép lại, mạng xã hội đã nhanh chóng ngập tràn những chia sẻ của khán giả. Dưới video chương trình, nhiều người thừa nhận họ không nghĩ một gameshow lại có thể khiến mình xúc động đến vậy.

Khoảnh khắc Danil òa khóc vì không muốn rời xa các anh trai, UYU chạy ngược vào nhà và liên tục nói "không muốn đi về đâu", hay hình ảnh ISAAC cùng Cody Nam Võ, JSOL, HURRYKNG lặng lẽ đi quanh từng căn phòng sau khi tiễn các bé trở thành những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất.

Không ít khán giả cho rằng "Anh trai và cái đuôi nhỏ" là chương trình hiếm hoi khiến họ theo dõi mà không cần chờ đợi drama hay những màn cạnh tranh căng thẳng. Thay vào đó, sức hút đến từ những điều rất bình thường: một bữa cơm cùng nhau, những lần dỗ dành khi các bé khóc, những cái ôm trước giờ đi ngủ hay cách các anh trai kiên nhẫn đồng hành cùng từng "đuôi nhỏ".

Chính vì vậy, khi cánh cửa nhà chung khép lại, điều người xem mong mỏi nhất lại không phải một cái kết, mà là màn tái ngộ của các anh em trong đêm diễn sắp tới. Theo ê-kíp sản xuất, các "anh trai" sẽ tiếp tục đồng hành để các "đuôi nhỏ" tự tin bước lên sân khấu, khép lại hành trình bằng một màn trình diễn đặc biệt.

Nhiều bình luận bày tỏ sự háo hức: "Không nghĩ mình lại khóc nhiều đến vậy", "Mong nhanh đến ngày gặp lại các anh em", "Chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt", hay "Ước gì chương trình có thêm nhiều mùa nữa".

Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt nhất mà "Anh trai và cái đuôi nhỏ" tạo nên. Khi hành trình ở nhà chung kết thúc, khán giả không cảm thấy mọi chuyện đã khép lại, mà chỉ như đang chờ đến lần gặp tiếp theo của những "anh trai" và "đuôi nhỏ" trên sân khấu.