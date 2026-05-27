Iran tuyên bố đã ngắm bắn tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Tờ Jerusalem Post dẫn tuyên bố của IRGC, lực lượng này đã bắn hạ 1 chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ và khai hỏa vào một máy bay trinh sát RQ-4, 1 tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, buộc chúng phải cơ động rời khỏi không phận Iran.

IRGC khẳng định Iran "có quyền hợp pháp và không thể bàn cãi" trong việc đáp trả bất kỳ hành động nào từ phía Mỹ mà họ coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phát ngôn viên lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cùng ngày cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào quốc gia Hồi giáo này sẽ vấp phải phản ứng "nghiêm trọng hơn nhiều", thậm chí vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Trước khi IRGC tuyên bố xua đuổi chiến đấu cơ F-35, quân đội Mỹ thông báo tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền Nam Iran trong đêm, trong đó có các bệ phóng tên lửa và tàu Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Phát ngôn Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết loạt tập kích nhằm bảo vệ binh sĩ trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran. Ông nói thêm, CENTCOM vẫn duy trì kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Việc Mỹ và Iran liên tiếp nhắm bắn vào nhau đang làm dấy lên hoài nghi về triển vọng đàm phán hòa bình, cũng như lệnh ngừng bắn đang được thực thi kể từ tháng 4.

Nhà nghiên cứu về chiến tranh Samir Puri tại Đại học Hoàng gia London, nhận định các đòn không kích mới nhất của Mỹ và hành động nổ súng sau đó của Iran đã tạo ra "tình thế cực kỳ bấp bênh" đối với tiến trình đàm phán và thách thức các nhà ngoại giao.

Cũng theo ông Samir Puri, "vừa đánh vừa đàm" là điều thường thấy ở giai đoạn cuối của những cuộc xung đột lớn, nhưng điều quan trọng là các bên phải tiếp tục đối thoại và không để các đợt leo thang khiến tiến trình sụp đổ. "Chúng ta không biết đây là cơn bão trước bình yên hay sự yên ắng trước giông bão", ông nói.

Học giả này đánh giá việc các quan chức Iran có mặt tại Qatar để tham gia đàm phán với Mỹ là tín hiệu tích cực, đồng thời kỳ vọng các nước trong khu vực sẽ thúc đẩy đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ leo thang.

Nhưng ông không quên cảnh báo khoảng cách lập trường giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn, khiến tiến trình thương lượng có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.