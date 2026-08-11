IRGC: AI của Mỹ thất bại, còn tên lửa Iran đã thành công trong chiến tranh

Một quan chức quân sự cấp cao Iran mới đây khẳng định, trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ đã thất bại, còn tên lửa Iran đã thành công trong chiến tranh.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran.

“Mỹ đã triển khai những công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình, bao gồm cả AI, trong các hành động quân sự gần đây chống lại Iran.

Tuy nhiên, cuối cùng họ đã thất bại khi không thể vượt qua sức kháng cự và quyết tâm của Iran”, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi nói.

Theo tướng Mohebi, lực lượng Mỹ đã sử dụng các hệ thống phức tạp để thu thập và xử lý dữ liệu từ vệ tinh, UAV, radar, cảm biến và báo cáo hiện trường, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong thời gian thực.

“Bên cạnh các hệ thống này, công nghệ còn được sử dụng để xác định mục tiêu, đánh giá thiệt hại và theo dõi nguồn nhân lực. Trên thực tế, AI là yếu tố điều phối của phần lớn mạng lưới công nghệ này”, ông Mohebi nói thêm.

Mô tả cuộc đối đầu là một màn phô diễn năng lực hiện đại chưa từng có, người phát ngôn khẳng định, Mỹ đã đưa những khí tài hiện đại nhất của mình ra chiến trường nhưng cuối cùng đã thất bại.

“AI đã phân tích các mục tiêu dựa trên dữ liệu nhận được từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nó không thể giám sát sức mạnh thể chế và tư tưởng của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, tướng Mohebi nhấn mạnh.

Ông đồng thời khẳng định, khả năng phục hồi của Iran là nhờ vào sự vững mạnh về thể chế, sự gắn kết về tư tưởng, tính thống nhất và quyết tâm quốc gia của nước này.

Quân đội Mỹ đã tích hợp các hệ thống AI như Maven Smart System của Palantir Technologies để xử lý dữ liệu tình báo, rút ngắn thời gian thiết lập mục tiêu từ nhiều ngày xuống còn vài phút, và hỗ trợ các chiến dịch không kích với hàng nghìn mục tiêu tại Iran

Tuy nhiên, việc thúc đẩy tự động hóa này đã gây ra sự phẫn nộ quốc tế sau những thất bại tình báo nghiêm trọng, bao gồm cả cuộc tấn công của Mỹ vào trường tiểu học Shajareh Tayyebeh ở Minab, khiến hơn 160 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em.

Ông Mohebi cũng nhấn mạnh những tiến bộ công nghệ của Iran: “Tên lửa Iran không còn đơn thuần được phóng từ một điểm và rơi xuống một điểm khác nữa.

Chúng có khả năng điều khiển và cơ động, và một số có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay, để né tránh hệ thống phòng không đối phương”.

Lực lượng Iran đã kết hợp các tên lửa đạn đạo cơ động này với các đàn UAV, nhằm mục đích gây áp lực lên các mạng lưới phòng không tích hợp.

Theo người phát ngôn IRGC, chiến lược Iran tập trung vào việc vô hiệu hóa những thành phần quan trọng của mạng lưới hoạt động của Mỹ hơn là chỉ gây thiệt hại vật chất cho cơ sở hạ tầng.

Những phát biểu của tướng Mohebi nêu bật một bài học quan trọng rút ra từ cuộc chiến, đó là sức mạnh quân sự công nghệ cao có những giới hạn lớn.

Những sai sót trong việc nhắm mục tiêu của Mỹ do AI gây ra và khả năng phá vỡ mạng lưới kỹ thuật số của Iran cuối cùng đã giúp Cộng hòa Hồi giáo chiếm ưu thế.

Mỹ đã phải vật lộn để vượt qua những trở ngại kỹ thuật này do quá phụ thuộc vào công nghệ, trong khi Iran lại sử dụng những tên lửa và UAV tốt nhất của mình một cách có tính toán kỹ lưỡng.