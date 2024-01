"Iraq cũng chơi hết sức đấy, tuyển Việt Nam xứng đáng được khen ngợi về tinh thần!"

Highlights Việt Nam vs Iraq: Những chiến binh non nớt

Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu với Iraq trong khuôn khổ lượt cuối bảng D, VCK Asian Cup 2023. Chính tuyển Việt Nam là bên dẫn bàn trước từ phút 42 nhờ công Bùi Hoàng Việt Anh.



Tuy nhiên ở phút 45+4, Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Chơi thiếu người trong hiệp hai, chung cuộc tuyển Việt Nam thua Iraq 2-3. Đáng tiếc nhất là chúng ta thua bàn thứ ba ở phút 90+12 từ chấm 11m.

Nhận xét về những điểm tốt và chưa tốt của tuyển Việt Nam trước Iraq, BLV Quang Tùng nói:

"Về mặt tích cực, tôi nghĩ rằng chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Chúng ta đã có những pha tấn công táo bạo và ghi được những bàn thắng. Trận đấu này không hề dễ dàng, dù Iraq đã chắc suất vào vòng trong và thậm chí là chắc suất đầu bảng.

Họ đã chơi tương đối quyết liệt và thể hiện sự kiên trì trong việc thực hiện chiến thuật của mình. Điều này vì họ còn là đối thủ của ta ở vòng loại World Cup, nên muốn áp chế ta. Thực tế, họ không hề có sự nhẹ nhàng với chúng ta trong trận đấu này. Với cách tiếp cận của họ như vậy, chúng ta đã khôn khéo trong việc lựa chọn chiến thuật và thế trận để chơi.

Dù chúng ta vẫn chưa đạt được sự cân bằng với họ nhưng chúng ta biết cách tạo ra các điểm nhấn, ví dụ như bàn thắng. Những tình huống như vậy mang tính bất ngờ. Những tình huống phản công của chúng ta cũng thường là những pha dàn xếp có chất. Điều đó tiếp tục là sự tích lũy để trưởng thành của cầu thủ, cho thấy tiềm năng của tuổi trẻ và đánh dấu sự trở lại của đội tuyển.

Một điều tốt nữa là Quang Hải chẳng hạn, không chỉ ghi được một bàn thắng mà chúng ta còn thấy rằng hầu hết các pha trả bóng của cậu ấy đều rất tốt. Đó là lý do tại sao hàng loạt các pha tấn công của Quang Hải đều mang đến cho tôi một cảm giác giải phóng. Cậu ấy được giải phóng, có sự thảnh thơi về mặt tâm lý.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm của chúng ta cũng đã được cho vào sân thi đấu, như Hùng Dũng chẳng hạn. Đó là cách để ông Troussier nhìn nhận lại vấn đề lực lượng, cho thấy sự linh hoạt, để có các cải biến trong tương lai.

ĐT Việt Nam có nhiều mặt thể hiện tốt trước Iraq.

Về mặt chưa tốt thì nhìn thấy rõ đầu tiên là kết quả rồi, chúng ta vẫn thua. Chúng ta chưa thể thắng, chưa thể có điểm số thì nghĩa là chúng ta vẫn còn những vấn đề.

Thứ hai là về thế trận, dù chúng ta chơi nỗ lực nhưng ta chưa đủ mạnh để cân bằng được với Iraq. Lực lượng của chúng ta chưa đủ mạnh để duy trì được thế trận cân bằng với đối thủ trong suốt một thời gian dài. Chúng ta vẫn đang loay hoay chưa tìm được công thức hợp lý về nhân sự.

Tất nhiên, điều đó có thể lý giải theo hai hướng. Hướng đầu tiên là vì ta thiếu nhiều nhân sự trụ cột trước giải do chấn thương. Hướng thứ hai là ông ấy đã có những con người ưa thích rồi, nhưng các con người đó hiện chưa đủ tốt để ta chơi thứ bóng đá chủ động. Tôi nhấn mạnh ở đây là thứ bóng đá chủ động, còn chơi kiểm soát bóng hay gì đó cũng chỉ là thể hiện ra thôi, quan trọng là ta phải có được sự chủ động về cách chơi.

Một điều nữa ta chưa làm tốt đấy là sự tập trung ở giai đoạn cuối các hiệp đấu. Ví dụ như cuối hiệp một thì ta làm tương đối rồi nhưng ở giai đoạn cuối trận thì lại chưa, dẫn tới bị thủng lưới".

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều tồn đọng.

Tình huống cao chân của Khuất Văn Khang, dẫn tới phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân đã gây ít nhiều tranh cãi. Có nhiều ý kiến cho rằng trọng tài đã nặng tay với Văn Khang. Tuy nhiên BLV Quang Tùng nghĩ khác:

"Tình huống thẻ vàng thứ hai của Khuất Văn Khang thì tôi nghĩ chúng ta tự trách mình thôi. Cậu ấy đưa đầu gối lên quá cao, không cần thiết. Mà trọng tài không phải rút thẻ đỏ trực tiếp, chỉ là thẻ vàng thứ hai thôi.

Pha bóng của Văn Khang có thể không trực tiếp gây ra chấn thương cho đối thủ nhưng mà tạo ra rủi ro cao. Cậu ấy đã có một thẻ vàng rồi thì không nên chơi mạo hiểm như vậy, lại là ở phần sân của đối phương nữa".

Mất Văn Khang, rõ ràng tổn thất là quá lớn cho tuyển Việt Nam. Nhưng chính vì thế, BLV Quang Tùng càng khen ngợi tinh thần của các học trò HLV Troussier:

"Về việc ta mất Văn Khang thì rõ ràng là ảnh hưởng quá lớn rồi. Chúng ta có 10 đấu 11, chạy theo họ thôi đã mệt rồi. Mà đối phương còn là đội ở đẳng cấp cao hơn nữa thì càng khó. Trong cái thế như vậy mà chúng ta đá thế này thì tinh thần rất đáng khen ngợi".

Tinh thần chiến đấu của ĐT Việt Nam là rất đáng khen khi thiếu người.

Khen tinh thần là vậy nhưng BLV Quang Tùng cũng chia sẻ thêm điều chưa tốt ở tuyển Việt Nam tại trận này, đặc biệt là vấn đề thiếu đi một thủ lĩnh:

"Các tình huống chúng ta phải chịu bàn thua đầu hiệp 2, hay 11m ở cuối trận đấu cho thấy non kém trong kinh nghiệm. Nhưng đấy không chỉ là sự non kém kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ đâu mà sự non kém kinh nghiệm của chung cả đội. Chúng ta cần phải dày dạn hơn, gai góc hơn trước các đối thủ mạnh ở châu lục.

Qua đấy, tôi cũng thấy là ở đội hình này, chúng ta đang thiếu đi một nhân tố mang tính thủ lĩnh, có thể hò hét anh em chơi bóng theo nhịp thế nào, đá phòng ngự ra sao…

Nếu nhìn vào những trụ cột cũ của ĐTVN mà đợt này chúng ta không thể mang theo do chấn thương, tôi thấy Quế Ngọc Hải chính là mẫu thủ lĩnh như vậy".

Ở trận gặp Iraq, HLV Troussier đã sử dụng Hùng Dũng từ đầu và để tiền vệ này đá hết trận. Nhận xét về màn trình diễn của Hùng Dũng, BLV Quang Tùng nói:

"Đây cũng chỉ là một trận đấu tạm tốt của Hùng Dũng thôi, chưa phải đỉnh cao của cậu ấy. Vấn đề thì có thể là do phong độ của Hùng Dũng lúc này không còn ở đỉnh cao".

HLV Troussier còn nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam trước khi tái ngộ Indonesia vào tháng Ba.

Trước trận đấu, HLV Troussier cho biết sẽ dùng cuộc gặp Iraq là một bước chuẩn bị quan trọng cho màn tái ngộ Indonesia ở vòng loại World Cup vào tháng Ba tới (đá liền 2 trận ngày 21 và 26/3).

Tuy nhiên theo BLV Quang Tùng, Iraq và Indonesia có nhiều sự khác biệt nên dù hôm nay, tuyển Việt Nam đá có nhiều điểm tích cực trước Iraq thì vẫn chưa nói nên gì nhiều:

"Sau trận đấu này, tôi có tự tin hơn khi chúng ta hướng tới Vòng loại World Cup 2026, tái ngộ Indonesia ở tháng Ba tới, nhưng chưa nhiều, chưa đủ để tôi đi từ lo lắng sang tự tin hẳn. Đầu tiên là do chúng ta vẫn thua. Có một vài thời điểm, ta cảm thấy đội của mình ứng biến được với Iraq và dứt điểm cầu môn tốt hơn. Nhưng Iraq xét cho cùng không chơi giống Indonesia.

Cách chơi của Iraq là đội cửa trên, có thể họ vẫn tranh chấp, áp đặt ta nhưng cách nó khác, là cách của đội trên thể hiện với đội dưới.

Còn Indonesia khi họ đá với ta nó khác, nó là sự khao khát thể hiện, để chứng minh rằng "à, chúng tôi đang vượt qua Việt Nam".

Điều đó sẽ còn lặp lại khi Indonesia gặp chúng ta. Thực tế khi gặp tuyển Việt Nam, Indonesia vẫn luôn đá thế, rất quyết liệt. Nhưng giờ họ đã nâng tầm lên, đá quyết liệt với ta nhưng ít phạm lỗi hơn. Cách thức giải quyết vấn đề của họ không còn thô thiển nữa.

Nếu họ tiếp tục chơi như trận vừa rồi thắng chúng ta, thì chúng ta cần phải làm được nhiều hơn so với trận đấu Iraq này, mới chống lại được Indonesia. Chúng ta cần gắn kết chặt chẽ hơn, chơi có nhịp điệu hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn…

Tất nhiên, từ nay tới tháng Ba khi ta tái ngộ Indonesia, có thể có nhiều thay đổi. Ví dụ như phong độ của chúng ta sẽ cao hơn, khi tuyển được tập luyện và quen với triết lý của HLV Troussier hơn chả hạn. Hoặc là chúng ta ít chấn thương hơn, có nhiều cầu thủ tốt quay lại".

Nhân sự tuyển Việt Nam cần cân đối giữa cầu thủ kinh nghiệm với cầu thủ trẻ tốt hơn?

Về phần mình, sau khi xem tuyển Việt Nam đấu Iraq, BLV Quang Huy chia sẻ quan điểm liên quan tới HLV Troussier cùng ĐTQG:

"Tôi vẫn cho rằng chúng ta cần có sự ủng hộ HLV Troussier. Hội đồng HLV Quốc gia cần phân tích và lên tiếng ủng hộ ông ấy, vì ông ấy làm được nhiều điều đấy chứ chẳng phải không. Ông ấy là HLV có đẳng cấp thật sự.

Tất nhiên, tôi cho rằng ĐT Việt Nam tới đây còn 2 mấu chốt cần giải quyết. Đấy là làm sao phải cân bằng giữa các mục tiêu dài hạn với ngắn hạn. Không thể nói vì dài hạn nên bây giờ thua mãi cũng không sao được. Thua nhiều quá thì ai cũng nản.

Thứ hai là phải cân bằng lực lượng giữa các cầu thủ cũ với mới. Nhiều trụ cột thời HLV Park vẫn chơi tốt đấy, không nên loại hẳn họ đi".

BLV Quang Tùng và BLV Quang Huy