Trả trước hơn 130 triệu sở hữu xe gầm cao hạng C rẻ nhất VN: Cùng cỡ CX-5 mà giá chỉ gần ngang i10

Từng giảm giá tới 236 triệu đồng

MG RX5 vốn là mẫu xe giá thấp hàng đầu phân khúc gầm cao hạng C, nơi có các mẫu xe như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-919 triệu đồng)...

Không chỉ thấp hơn tất cả các đối thủ cùng phân khúc, giá bán thực tế tại đại lý của RX5 còn rẻ hơn bản cao cấp của các dòng xe gầm cao cỡ B như Kia Seltos (599-799 triệu đồng), Honda HR-V (999-871 triệu đồng).

Ảnh: Đại lý MG

Mẫu xe nhập khẩu Trung Quốc có 2 phiên bản gồm STD (giá niêm yết 739 triệu đồng) và LUX (giá 829 triệu đồng).

Trong những tháng cuối năm 2024, theo báo Dân trí, các đại lý đã đẩy mạnh rao bán RX5 với mức giá "giảm sâu chưa từng thấy". Cụ thể, lô xe màu xanh da trời thuộc bản tiêu chuẩn (STD) được giảm giá tới hơn 200 triệu đồng tại nhiều đại lý. Thậm chí, một showroom tại Hà Nội đã chào bán những chiếc xe này với mức giá 503 triệu đồng, tức giảm tới 236 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mức giá này này chỉ nhỉnh hơn một chút các mẫu xe hạng A đang bán trên thị trường như Kia Morning (giá niêm yết khoảng 304 - 439 triệu đồng) hay Hyundai i10 ( giá niêm yết khoảng 360 - 455 triệu đồng).

Đây được coi là mức giảm giá sâu nhất của mẫu xe này từ khi về Việt Nam. Trước đó, khoảng từ tháng 7/2024, các đại lý đồng loạt giảm giá cho mẫu xe này 100-120 triệu, trong đó có đại lý giảm đến 180 triệu nhưng vẫn không tạo được sự thu hút mạnh mẽ đối với người dùng.

MG RX5 là mẫu xe được nhập khẩu Trung Quốc và mở bán tại Việt Nam từ tháng 9/2023.

Một số nhân viên tư vấn bán hàng MG cho biết trên Vnexpress , do các đối thủ Nhật, Hàn trong phân khúc liên tục giảm giá thời gian qua, đặc biệt là mẫu xe CX-5, khiến ưu thế giá rẻ của RX5 dần phai nhạt. Việc giảm giá mạnh cho RX5 vừa là để xả hàng tồn đồng thời cũng tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Trong những tháng đầu năm 2025, các đại lý cũng thông báo nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt với mẫu xe này như: tặng tới 120 triệu đồng phí đăng ký xe, tặng kèm phụ kiện chính hãng theo xe, bảo hành 5 năm không giới hạn số km. Mức ưu đãi tùy thuộc vào từng đại lý và khu vực khác nhau. Đặc biệt, tại nhiều đại lý, chỉ với hơn 130 triệu đồng trả trước, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe gầm cao giá rẻ nhất Việt Nam thời điểm này.

Dù không có được mức giảm sâu như thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng mức giá này cũng khá hấp dẫn với một mẫu SUV hạng C so với các đối thủ cùng phân khúc.

Người Việt vẫn e dè

RX5 sở hữu kích thước với chiều dài, rộng, cao tương ứng là 4.574 x 1.876 x 1.690 (mm), chiều dài cơ sở 2.708mm. Những thông số này tương đương với mẫu gầm cao của Mazda là CX 5 ( Dài 4.550mm x rộng 1.840mm x cao 1.680mm. Chiều dài cơ sở của xe CX-5 đạt 2.700mm).

Ảnh: MG

Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ trung và hiện đại, xe sở hữu nhiều trang bị tiên tiến như hệ thống chiếu sáng LED, ống xả kép, cánh gió thể thao cùng bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch.

Ở bên trong, ghế xe là loại nỉ, chỉnh tay, vẫn có màn hình giải trí lớn 14,1 inch trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử...

Ảnh: Đại lý MG

Hai phiên bản RX5 đều trang bị động cơ tăng áp 1.5 cho công suất 168 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại 2.000-4.000 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

MG RX5 được trang bị nhiều công nghệ an toàn thường thấy trên các mẫu xe hiện nay như: Cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hệ thống Camera360, Chống bó cứng phanh, Kiểm soát lực phanh khi vào cua, Phân phối lực phanh điện tử, 6 túi khí...

Tuy nhiên, xe lại thiếu đi gói công nghệ an toàn hỗ trợ lái (ADAS) như Phanh phòng chống va chạm, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Tự động giữ khoảng cách với xe phía trước... Đây có thể coi là một thua thiệt của RX5 khi mà so với các đối thủ như CR-V, Territory,... đều đã được trang bị những công nghệ an toàn tiên tiến này.

RX5 được hãng định vị nằm ở phân khúc gầm cao cỡ C, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, ưa thích phong cách thể thao. Mẫu xe sở hữu thiết kế khá đẹp mắt cùng nhiều trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, điểm trừ là không có công nghệ an toàn chủ động, điều mà nhiều mẫu xe hạng B dưới hạng cũng đã sở hữu.

Trên một diễn đàn ô tô, nhiều người đưa ra phản hồi cho rằng giá dù giảm vẫn đắt so với những gì mà mẫu xe sở hữu. "Giá như vậy mà không có an toàn chủ động thì không cạnh tranh được", một thành viên lên tiếng.

Rõ ràng, khi khách Việt ngày càng khắt khe hơn trong trải nghiệm thì việc thiếu đi những tính năng đã phổ biến trên các dòng CUV/SUV đối với một mẫu SUV hạng C được coi là một thiếu xót đáng tiếc với RX5.

Mặc dù RX5 có giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc C-SUV nhưng vẫn chưa thể thành công. Tại nhóm xe này, người dùng có xu hướng nghiêng về Mazda CX-5, một mẫu xe của thương hiệu Nhật vốn nổi tiếng về uy tín và độ bền bỉ, có giá bán lẻ đề xuất từ 749 triệu đồng.

Một điều đáng nói, RX5 nói riêng và các dòng xe của MG thường xuyên có khuyến mại và dần dần tạo thành rào cản với khách Việt. Việc giảm giá liên tục khiến khách Việt có tâm lý tiếp tục chờ đợi mức giảm giá sâu hơn để sở hữu mức giá thấp nhất có thể.

Bên cạnh đó, các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam, có thể kể đến như CX-5, Hyundai Tucson,... thời gian qua cũng liên tục được ưu đãi khiến ưu thế về giá cả không còn được phát huy.

Một nguyên nhân khác được cho là tâm lý e dè của người Việt cũng là một rào cản lớn với các thương hiệu xe Trung Quốc như MG. Xe Trung Quốc dù có thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi nhiều đến đâu cũng chỉ có hiệu ứng trong thời gian đầu, sau đó người quan tâm sẽ ít dần nếu chất lượng xe không thật sự tốt và mức giá chấp nhận được....

Có thể thấy rằng, đa phần khách Việt còn rất dè dặt khi nhắc đến xe mang thương hiệu lạ.

Nhiều ý kiến cho rằng khách hàng Việt sẵn sàng mua một chiếc xe ở phân khúc thấp hơn trong tầm giá hoặc tìm kiếm xe đã qua sử dụng, miễn là có thương hiệu và đã được bảo chứng về chất lượng như xe Nhật, Mỹ, Hàn.