Đây hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia.

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Iraq đã nâng sản lượng dầu xuất khẩu lên 3,6 triệu thùng/ngày, phục hồi đáng kể sau những gián đoạn nghiêm trọng do xung đột tại Trung Đông. Quốc gia này đồng thời đàm phán với OPEC nhằm nâng hạn ngạch khai thác và tìm kiếm sự tham gia của các tập đoàn dầu khí Mỹ để phát triển các mỏ dầu.

Theo OilPrice ngày 27/11/2026, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudair Al-Abadi cho biết kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này đã tăng lên 3,6 triệu thùng/ngày. Thông tin được ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Iraq (INA).

Đây là mức phục hồi đáng kể so với tháng 9, khi lượng dầu xuất khẩu của Iraq chỉ đạt khoảng 2,65 triệu thùng/ngày. Sang tháng 10, con số này đã tăng lên khoảng 3,4 triệu thùng/ngày trước khi tiếp tục được nâng lên mức 3,6 triệu thùng/ngày.

Sự cải thiện diễn ra sau giai đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột Iran và những gián đoạn trong vận chuyển dầu qua các tuyến đường biển quan trọng tại Trung Đông.

Theo Bộ trưởng Basim Mohammed Khudair Al-Abadi, doanh thu từ dầu mỏ của Iraq đạt 8,8 tỷ USD trong tháng 10, mức cao nhất kể từ khi xung đột Iran bắt đầu. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu các sản phẩm gồm dầu nhiên liệu, lưu huỳnh và naphtha cũng mang về hơn 4,5 tỷ USD.

Bên cạnh việc khôi phục xuất khẩu, Iraq đang tìm cách mở rộng năng lực khai thác trong thời gian tới. Đây hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia.

Baghdad đang đàm phán với OPEC để được nâng hạn mức sản lượng khai thác. Theo thỏa thuận hiện hành của OPEC+, Iraq có hạn ngạch sản lượng 4,431 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, chính phủ Iraq muốn OPEC+ công nhận năng lực khai thác bền vững của nước này ở mức khoảng 6 triệu thùng/ngày, thay vì mức dưới 5 triệu thùng/ngày theo đánh giá mà tổ chức này đang xem xét.

Nếu được công nhận năng lực khai thác cao hơn, Iraq sẽ có thêm cơ sở để đề nghị nâng hạn ngạch sản lượng trong các thỏa thuận của OPEC+. Các nước thành viên hiện được đánh giá năng lực sản xuất bởi những đơn vị tư vấn độc lập trước khi tổ chức này quyết định hạn ngạch khai thác cũng như mức cắt giảm sản lượng.

Song song với đó, Iraq đang trao đổi với một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, gồm ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, về khả năng đầu tư phát triển các mỏ dầu tại nước này.

Bộ trưởng Basim Mohammed Khudair Al-Abadi cho biết chính phủ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được hoàn tất trong tháng tới, qua đó tiến tới xây dựng những dự thảo hợp đồng đầu tư. Ông đánh giá các doanh nghiệp Mỹ có kinh nghiệm và công nghệ cần thiết để hỗ trợ phát triển ngành dầu khí Iraq.