Iraq báo tin cực vui đến cả thế giới

Iraq đã vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô của nước này trên một tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) qua eo biển Hormuz.

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Ngày 3/10, Công ty Vận tải Dầu Iraq (Iraqi Oil Tanker Company - IOTC) đã vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô của nước này trên một tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) qua eo biển Hormuz. Đây là hoạt động đầu tiên thuộc loại này của công ty trong nhiều thập kỷ, theo thông báo của Tổng giám đốc Ali Qais Abdul Jabbar hôm thứ Bảy.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong phương thức vận chuyển dầu thô của Iraq, khi nước này có thể đưa dầu qua eo biển Hormuz thay vì chỉ giao hàng tại cảng Basra. Qua đó, Công ty Tiếp thị Dầu khí Nhà nước Iraq (SOMO) có thêm sự linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức và địa điểm bán dầu thô.

Theo ông Ali Qais Abdul Jabbar, việc vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu cỡ lớn có thể giúp SOMO tận dụng các cơ hội giao dịch và đạt được mức giá bán tốt hơn trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động vận chuyển, IOTC cũng đang nỗ lực mua và sở hữu các tàu chở dầu thô chuyên dụng nhằm mở rộng đội tàu. Theo lãnh đạo công ty, kế hoạch này hướng tới tăng cường năng lực vận tải và khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp vận tải biển trong khu vực.

Hoạt động vận chuyển dầu mới diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng toàn cầu, chịu ảnh hưởng từ xung đột giữa Mỹ và Iran. Iran đã đóng cửa trên thực tế tuyến đường này trong cuộc xung đột, gây gián đoạn hoạt động vận tải biển.

Trước đó, Iraq đã nhận được sự cho phép của Iran để các tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz. Việc vận chuyển thành công 2 triệu thùng dầu thô cho thấy Iraq đang tìm cách duy trì hoạt động xuất khẩu, đồng thời mở rộng các lựa chọn trong khâu vận tải và tiếp thị dầu mỏ.

Với vai trò là một trong những nhà sản xuất dầu lớn của OPEC, Iraq phụ thuộc đáng kể vào hoạt động xuất khẩu dầu thô để tạo nguồn thu ngân sách. Vì vậy, việc tăng cường năng lực vận tải và đa dạng hóa phương thức giao hàng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì dòng chảy dầu mỏ của nước này trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông.

Iraq là một trong những nhà sản xuất dầu thô lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khoảng 4 triệu thùng/ngày trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Dầu mỏ đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế Iraq, trong khi phần lớn hoạt động xuất khẩu trước đây phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Trong tháng 9, nước này xuất khẩu trung bình khoảng 2,6 triệu thùng dầu thô/ngày, theo Bộ Dầu mỏ Iraq. Việc mở rộng đội tàu và tăng cường năng lực vận tải được xem là một trong những nỗ lực nhằm duy trì dòng chảy xuất khẩu, giảm thiểu tác động từ những gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược này.