Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Israel

Quỳnh Như |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích F-16 của Israel trên không phận miền trung nước này, đánh dấu chiếc F-16 thứ ba bị phá hủy kể từ khi bắt đầu xung đột.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (21/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chiếc F-16 bị phát hiện và nhắm mục tiêu vào khoảng 3h45 sáng (giờ địa phương). Hệ thống phòng không hiện đại của Iran đã thực hiện thành công vụ đánh chặn.

IRGC cũng khẳng định trong thời gian qua đã vô hiệu hóa hơn 200 mục tiêu trên không của đối phương, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các tiêm kích tiên tiến, cho thấy năng lực giám sát và phòng không của Iran đã được nâng cao đáng kể.

Tuyên bố này được Tehran coi là minh chứng cho sức mạnh quân sự ngày càng tăng, cũng như khả năng bảo vệ không phận trước các hoạt động xâm nhập từ bên ngoài.

Về phía Israel, quân đội nước này chưa xác nhận việc mất một chiếc F-16, nhưng thừa nhận một máy bay của họ đã bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch bên trong lãnh thổ Iran. Hiện chưa rõ hai bên có đang đề cập đến cùng một sự việc hay không, do Israel không công bố loại máy bay cụ thể.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố một tiêm kích F-35 của Mỹ đã bị trúng đạn và hư hại nghiêm trọng trên bầu trời miền trung Iran. Một báo cáo của CNN , dẫn lời hai nguồn tin thân cận, cho biết máy bay F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ tại Trung Đông sau khi bị trúng hỏa lực, được cho là từ phía Iran.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

