Iran tung tên lửa siêu hạng nặng "đổi luật chơi", Mỹ ra đề nghị với Nga - Hé lộ khả năng Kremlin phát động chiến dịch lớn ở Ukraine

Iran "đổi luật chơi", tên lửa siêu hạng nặng sẵn sàng

Đài TST (Nga) ngày 10/3 đưa tin, Iran bắt đầu "thay đổi luật chơi" khi chuyển sang sử dụng các tên lửa siêu hạng nặng.

Tư lệnh lực lượng hàng không – vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Majid Mousavi tuyên bố, từ nay các đòn tấn công của Tehran sẽ chỉ được thực hiện bằng "hỏa lực siêu hạng nặng". Các làn sóng phóng tên lửa sẽ trở nên quy mô hơn và có sức tàn phá lớn hơn.

Theo ông Mousavi, các loại tên lửa mới không chỉ có tầm bắn xa hơn mà còn mở rộng đáng kể vùng sát thương. Điều này đồng nghĩa cường độ và quy mô các đợt tấn công có thể tiếp tục gia tăng.

IRGC tuyên bố sẽ chuyển sang sử dụng các tên lửa siêu hạng nặng trong các đợt tấn công trả đũa nhằm vào Mỹ-Israel. Ảnh: TST

Trong khi đó, tại phương Tây, một số đánh giá thừa nhận Iran dường như đã chuẩn bị cho xung đột tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Washington.

Báo The New York Times nhận định chiến lược mới của IRGC đã trở thành một bất ngờ khó chịu đối với chính quyền Mỹ, trong bối cảnh những cảnh báo về nguy cơ tổn thất mới đối với lực lượng Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành một chiến dịch phản công quy mô lớn, nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Ngoài ra, các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Israel "xuống nước"

Tính đến nay, Iran đã 10 ngày liên tiếp đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Israel và Mỹ. Khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump dường như không lường trước được mức độ kháng cự và phản công như vậy.

Theo các nhà quan sát, sự thiếu chuẩn bị này thể hiện qua áp lực và căng thẳng mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Pete Hegseth bộc lộ khi công bố những đánh giá ban đầu về diễn biến xung đột.

Việc Mỹ khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran cũng khiến không chỉ Israel – quốc gia nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran – mà cả nhiều nước trong khu vực bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Israel tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran tối 7/3. Ảnh: AP

Sự kháng cự quyết liệt và các đòn đáp trả mạnh mẽ từ Tehran dường như đã gây áp lực trước tiên đối với Israel. Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, một quan chức cấp cao của Israel đã "xuống nước" khi cho rằng việc lật đổ chính quyền Iran không nhất thiết phải là mục tiêu của Tel Aviv.

"Tôi không chắc rằng lợi ích của chúng tôi là tiếp tục chiến đấu cho tới khi chế độ đó bị lật đổ. Không ai muốn câu chuyện này kéo dài mãi mãi. Iran sẽ không đầu hàng, nhưng họ có thể phát đi tín hiệu sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn theo các điều kiện của Mỹ" - vị quan chức Israel nói.

Theo chuyên gia quân sự ông Sergey Kolyasnikov, những phát biểu này có thể được hiểu như một tín hiệu gián tiếp gửi tới Tehran, nhằm thúc đẩy khả năng đạt được lệnh ngừng bắn – ít nhất là để tạo khoảng nghỉ trước khi các bên bước vào vòng đối đầu tiếp theo.

Mỹ ra đề nghị với Nga

Trong khi Israel phát đi những tín hiệu mềm hơn về khả năng kết thúc xung đột, phía Mỹ cũng có những động thái ngoại giao đáng chú ý liên quan đến tình hình Iran.

Cụ thể, theo TST, đặc phái viên Mỹ ông Steve Witkoff đã đưa ra một đề nghị trực tiếp với Nga liên quan đến vấn đề Iran.

Theo ông Witkoff, Washington đã chuyển thông điệp tới Moscow, đề nghị phía Nga không cung cấp thông tin tình báo cho Tehran nếu những dữ liệu đó có thể giúp Iran tấn công các lực lượng Mỹ đang triển khai tại Trung Đông.

"Tôi đã chuyển tới Nga thông điệp rằng không nên cung cấp cho Iran các thông tin tình báo có thể giúp họ tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực" - ông Witkoff nói trong cuộc trao đổi với hãng tin CGTN, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Nga sẽ lắng nghe đề nghị này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Kuwait và UAE liên tiếp trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công của Iran, khi Tehran nhắm trực tiếp vào các cơ sở quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ các quốc gia này.

Trước đề nghị của Washington, TST dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, phía Moscow đã nhắc lại thực tế rằng Mỹ trong nhiều năm qua vẫn cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền Kiev để phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga cũng như nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Theo kênh tin tức Dnevnik Desantnika (Nga), phản ứng này cho thấy Washington dường như không hài lòng khi phải đối mặt với cách tiếp cận tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Hé lộ khả năng Nga phát động chiến dịch lớn

Đáng lưu ý, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, một số tín hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho một bước đi lớn trên chiến trường Ukraine.

Cụ thể, trả lời trang Chita.ru, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga, trung tướng dự bị ông Andrey Gurulyov, cho rằng diễn biến gần đây tại Trung Đông, cũng như tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) hé mở khả năng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một điều gì đó mang tính quyết định.

Theo ông Gurulyov, việc nhịp độ giao tranh trên một số khu vực chiến tuyến tạm thời chậm lại có thể là dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga đang tiến hành chuẩn bị cho một bước đột phá lớn.

Theo vị nghị sĩ, cuộc xung đột tại Trung Đông do Mỹ phát động cũng đang tạo ra những tác động nhất định tới cục diện chiến trường Ukraine.

Ông cho rằng việc Washington phải phân tán nguồn lực cho khu vực Trung Đông có thể khiến Ukraine mất đi một phần đáng kể nguồn viện trợ quân sự, qua đó tạo ra những thay đổi nhất định trên chiến tuyến.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lo ngại về những tác động của xung đột Trung Đông đối với Ukraine.

Ông từng cảnh báo rằng nếu tình hình tại khu vực này tiếp tục leo thang, quân đội Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc nhận thêm đạn dược và viện trợ quân sự từ phương Tây.

Theo một số phân tích, diễn biến mới của tình hình quốc tế có thể mang lại những lợi thế nhất định cho Nga, không chỉ trên chiến trường mà còn về mặt kinh tế, khi căng thẳng khu vực có xu hướng đẩy giá dầu tăng cao.

Tuy nhiên, Moscow vẫn quan tâm tới việc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sớm hạ nhiệt. Tổng thống ông Vladimir Putin được cho là đã trao đổi vấn đề này với các lãnh đạo vùng Vịnh cũng như với ông Donald Trump.

Dù vậy, trong bối cảnh Iran cáo buộc Washington đã phá vỡ các cam kết trước đó, khả năng sớm nối lại các cuộc đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ.