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Iran tiết lộ diễn biến mới về việc tàu bị Ukraine tấn công trên biển Caspi

Hải Yến
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 Đại sứ Iran cho biết diễn biến vụ Ukraine tấn công tàu trên biển Caspi, trong khi 2 bên vẫn tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

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Ukraine chưa bồi thường cho Iran sau vụ tấn công nhằm vào một tàu trên biển Caspi, trong khi vấn đề bồi thường vẫn đang được 2 bên thảo luận. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 19/8.

“Ở giai đoạn này, Iran yêu cầu Chính phủ Ukraine bồi thường và chi trả khoản bồi thường cho các nạn nhân của vụ việc”, Đại sứ Jalali nói với RIA Novosti.

Ông Jalali cho biết hiện Iran và Ukraine đang thảo luận về việc bồi thường liên quan đến con tàu bị hư hại. Đại sứ bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đạt kết quả tích cực.

Ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi. Vụ việc khiến một vụ nổ xảy ra, làm một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ Ngoại giao Iran sau đó triệu Đại biện lâm thời Ukraine. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi kêu gọi Liên minh châu Âu phản ứng trước vụ việc.

Theo IZ
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Tags

Iran

Liên minh châu Âu

Bộ Ngoại giao

Ukraine

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