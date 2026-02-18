Nhóm tác chiến do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu di chuyển trên Biển Ả-rập, ngày 6/2. (Ảnh: Reuters)

Hai bên nối lại đàm phán trong bối cảnh Mỹ đã triển khai lực lượng tác chiến tới khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng “thay đổi chế độ” ở Iran là điều tốt nhất có thể xảy ra.

Chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một số khu vực của eo biển chiến lược Hormuz sẽ tạm thời đóng cửa trong vài giờ vì “vấn đề an ninh”, trong lúc Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran triển khai tập trận trên tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn do Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dẫn đầu và Oman đóng vai trò trung gian.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tham gia “gián tiếp” vào cuộc đàm phán ở Geneva và tin rằng Tehran muốn tiến tới thỏa thuận.

“Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả từ việc không đạt thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ ngày 16/2.

“Chúng ta lẽ ra đã có thể có một thỏa thuận thay vì phải điều các máy bay B-2 tới để đánh sập năng lực hạt nhân của họ. Và chúng ta đã phải điều B-2”, tổng thống Mỹ nói thêm.

Ngay sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, truyền thông Iran dẫn lời Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố rằng Washington không thể buộc chính quyền của ông từ bỏ quyền lực.

“Tổng thống Mỹ nói quân đội của họ là mạnh nhất thế giới, nhưng quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị tát mạnh đến mức không thể đứng dậy”, truyền thông Iran dẫn lời nhà lãnh đạo tối cao Iran.

Một quan chức cấp cao nước này cho biết, cuộc đàm phán tại Geneva thành hay bại tùy thuộc vào việc Mỹ có đưa ra những yêu cầu phi thực tế và thể hiện thiện chí nghiêm túc trong việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế Iran hay không.

Cuộc đàm phán diễn ra tại tư dinh Đại sứ Oman bên cạnh Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu ông Trump ra lệnh tấn công.

Ngày 16/2, Iran bắt đầu triển khai cuộc tập trận quân sự tại eo biển Hormuz. Ngày 17/2, giá dầu Brent chuẩn giảm nhẹ trong phiên giao dịch ở thị trường châu Á trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại rủi ro gián đoạn nguồn cung.