“Chúng ta phải đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ rất tàn khốc, rất tàn khốc. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng chúng ta phải đạt được thỏa thuận" - tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên hôm 12-2.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm Iran nên đạt được thỏa thuận rất nhanh chóng, đồng thời cho biết ông kỳ vọng khung thời gian là khoảng 1 tháng.



Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện bên ngoài Nhà Trắng hôm 9-2 - Ảnh: AP

“Tôi sẽ nói chuyện với họ bao lâu tùy thích. Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không. Và nếu không được, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khó khăn đối với họ. Tôi không mong muốn điều đó xảy ra” - ông Donald Trump tiếp lời.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Iran đáng lẽ nên đạt được thỏa thuận ngay từ đầu. "Thay vào đó, họ lại nhận được Búa đêm, điều này gây ra tổn thất rất lớn cho Iran” - ông nhắc lại chiến dịch quân sự mà Mỹ đã nhắm vào Iran giữa năm 2025, gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của quốc gia Trung Đông này.

Động thái leo thang gần đây nhất của ông Donald Trump hướng tới một cuộc tấn công tiềm tàng bắt đầu bằng lời cảnh báo vào ngày 2-1 rằng Mỹ đã "sẵn sàng chiến đấu", trong bối cảnh Washington lên án các hành động đàn áp người biểu tình của Tehran.

Tổng thống Mỹ cũng được cho là đang cân nhắc gửi thêm tàu sân bay thứ 2 đến Trung Đông.

Tuần trước, hai đặc phái viên của ông Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Oman để thảo luận về một thỏa thuận nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của nước này cũng như việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.