Iran sản xuất, Mỹ nâng cấp, Tehran lĩnh đòn: Tướng Mỹ tiết lộ chi tiết chưa từng có

Tờ Ynet (Israel) ngày 4/3 dẫn lời Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự chống Tehran bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran.

Trong một video đăng trên mạng xã hội X ngày 3/3, ông Cooper nói quân đội Mỹ đã “làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran”, đồng thời phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái.

Ông nhấn mạnh Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái để đáp trả. Tuy nhiên, Mỹ đang “truy lùng” các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động cuối cùng của Iran nhằm loại bỏ “khả năng phóng còn sót lại”.

Theo ông Cooper, chiến dịch của Mỹ có sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu, hai tàu sân bay và máy bay ném bom, và “sẽ có thêm nhiều năng lực hơn nữa trên đường đến”.

“Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi”, ông nói.

Ông cũng tiết lộ lần đầu tiên Mỹ đã phóng một số lượng lớn máy bay không người lái cảm tử, gây “thiệt hại to lớn” tại Iran. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng những máy bay không người lái này ban đầu do Iran sản xuất. Chúng tôi đã mang chúng về Mỹ, cải tiến chúng – và bắn trả lại Iran”, ông cho biết.

Ông nói thêm lực lượng Mỹ đã phá hủy 17 tàu chiến của Iran, trong đó có một tàu ngầm. “Giờ nó đã bị thủng một lỗ ở mạn tàu”, ông nói, đồng thời khẳng định hiện không còn tàu nào của Iran tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman.