Mỹ-Israel tấn công Iran: Lời tiên tri của ông Erbakan bỗng gây chú ý trở lại khi thành hiện thực

Theo tờ Haberler, một bài phát biểu cách đây nhiều năm của cố Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Necmettin Erbakan, trong đó ông đưa ra nhận định về khả năng Mỹ can thiệp vào Iran, đã trở lại tâm điểm chú ý. Sau những diễn biến tại Iran trong hai ngày qua, các phát biểu của ông tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khi đó, ông Erbakan dự đoán kịch bản xảy ra với Iran bằng những lời sau:

“Mỹ sẽ đưa 3–5 tàu sân bay vào vùng biển Iran. Từ đó họ sẽ phóng tên lửa và ném bom Tehran.”

Cố Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Necmettin Erbakan. Ảnh: Haberler

Trong bài phát biểu, ông cho rằng Mỹ có thể điều tàu sân bay tới khu vực để tấn công Tehran và các trung tâm khác. Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Hồi giáo cần chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng này.

Ông Erbakan cũng nói: “Thượng đế đã ra lệnh cho chúng ta: hãy chuẩn bị vũ khí vượt trội hơn vũ khí của đối phương”, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của ưu thế công nghệ. Khi đề cập đến Israel, ông cho rằng năng lực răn đe quân sự là cần thiết.

Trong cùng bài phát biểu, ông còn đề cập đến các hệ thống phòng thủ và kiểm soát tên lửa, cho rằng một tên lửa được phóng đi có thể bị kiểm soát và vô hiệu hóa ngay trên bệ phóng hoặc nền tảng phóng.

Theo CNN, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Iran. Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến dịch này sẽ tác động mạnh đến quân đội Iran, xóa sổ chương trình hạt nhân.

Trong một video đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc Iran đã từ chối “mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân”, đồng thời tuyên bố Mỹ “không thể chịu đựng thêm nữa”.

Các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Iran, trong đó có thủ đô Tehran.

Để đáp trả, Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và những mục tiêu khác trong khu vực. Xung đột gây thiệt hại cho các trung tâm hàng không, làm rung chuyển nhiều khu dân cư đông đúc và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ.

Khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Iran tại trung tâm Tehran đã bị tấn công, và Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong vụ việc. Ngoài ra, nhiều quan chức cấp cao khác của Iran cũng nằm trong số những người thiệt mạng.