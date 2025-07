Tên lửa đạn đạo Khoramshahr-4 của Iran.

Tờ Jerusalem Post trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tên lửa Khorramshahr-5, với tầm bắn lên tới 12.000 km và đầu đạn nặng hai tấn, có khả năng xuyên thủng các mục tiêu kiên cố, bao gồm cả boongke và các cơ sở ngầm.

Theo các chuyên gia quân sự Iran, Khorramshahr-5 có sức công phá mạnh hơn bom xuyên phá lớn (MOP) GBU-57 của Mỹ, được trang bị cho máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

GBU-57, được biết đến là một trong những quả bom phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ, có khả năng xuyên bê tông đến độ sâu 60 mét.

Lực lượng IRGC cho rằng, phát triển mới của Iran còn có sức xuyên phá và độ chính xác cao hơn nữa. Điều này cho phép nó có khả năng chống lại ngay cả những cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Iran đã nhấn mạnh rằng hoạt động phát triển này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và không đe dọa các quốc gia hòa bình, nhưng phương Tây đã bày tỏ quan ngại, gọi dự án này là vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Cuộc thử nghiệm Khorramshahr-5 được lên kế hoạch trong những tuần tới.

Sự xuất hiện của Khorramshahr-5 và thời điểm thử nghiệm được Iran đưa ra gần như cùng thời điểm với thông tin Israel đang cân nhắc khả năng tái triển khai chiến dịch quân sự nhằm hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong cuộc họp cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và các lãnh đạo quân đội vào tối 22 tháng 7, Israel đang cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Cuộc họp quy tụ đầy đủ các nhân vật then chốt trong bộ máy quân sự và an ninh Israel, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir, Phó Tổng Tham mưu trưởng Tamir Yadai, cùng đại diện cấp cao từ Cục Tình báo Quân sự IDF, cơ quan tình báo Mossad và Cơ quan An ninh Nội địa Shin Bet.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Katz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ưu thế trên không của Israel - thành quả đạt được từ Chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy". Ông cũng kêu gọi xây dựng kế hoạch ngăn chặn toàn diện, nhằm ngăn Iran phục hồi các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Đầu tháng 7 vừa qua, tại buổi lễ tốt nghiệp của các phi công Không quân Israel, Bộ trưởng Katz đã đưa ra cảnh báo trực tiếp tới Iran.

Theo tường thuật của báo The Jerusalem Post, ông khẳng định các tân sỹ quan không quân chính là "cánh tay nối dài" của IDF, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ lãnh thổ Iran, từ Tehran, Isfahan đến Tabriz.