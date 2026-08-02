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Iran nhận tin tình báo từ đối tác đặc biệt để đẩy lui Không quân Mỹ

Bạch Dương
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Iran đã tỏ ra thích ứng nhiều hơn trước các cuộc không kích của Mỹ khi nhận được tin tình báo rất kịp thời.

Nga đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo để chống lại các cuộc không kích của Mỹ và nâng cao độ chính xác đối với những hệ thống phòng không của chính mình. Thông tin này được đài NBC News đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu.

Dữ liệu thu được giúp quân đội Iran phát hiện lực lượng Mỹ trong các cuộc không kích và tăng cường khả năng bảo vệ những cơ sở quan trọng.

Chưa dừng lại đây, thông tin tình báo này cũng cho phép Iran cải thiện độ chính xác của tên lửa và máy bay không người lái tấn công của mình, gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Mỹ cũng như đồng minh của Mỹ.

Trước đó, Nga và Iran đã ký kết một thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh và Nga đang giúp Iran theo đúng điều khoản ghi trong văn bản.

Tin tình báo từ Nga đang giúp Iran đối phó tốt hơn với các cuộc không kích của Mỹ?

Cần nhớ rằng Nga cũng chuyển giao cho Iran hình ảnh vệ tinh về lãnh thổ các nước vùng Vịnh Ba Tư cùng với nhiều cơ sở quân sự của Mỹ nằm trong khu vực này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh chỉ riêng trong hai ngày 19 - 20/7, các vệ tinh của Nga đã chụp ảnh 4 căn cứ không quân, trong đó 2 ở Bahrain, 1 ở Jordan và 1 ở Kuwait, giúp Iran xây dựng chi tiết kế hoạch tác chiến của mình.

Mặc dù vậy cho tới lúc này cả Nga và Iran đều chưa đưa ra bình luận về thông tin do NBC News đăng tải. Các quan chức Nga khẳng định họ luôn hướng về việc thiết lập một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Trung Đông.

Theo NBC News
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