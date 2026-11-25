Theo The Jerusalem Post, sự do dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Israel lo đánh mất những thành quả đạt được trong chiến dịch quân sự "Sư tử gầm", trong khi Iran vẫn nắm ba lợi thế chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời đi sau cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/11. ﻿(Ảnh: Reuters)

Sau những đòn tấn công Iran, Mỹ từng tin rằng việc siết chặt trừng phạt kinh tế, phong tỏa đường biển và đe dọa tấn công các mục tiêu chiến lược, bao gồm cơ sở hạ tầng quốc gia, sẽ buộc Iran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sức ép của Mỹ không khiến chính quyền Iran khuất phục, mà trái lại Tehran càng có lập trường cứng rắn hơn.

Mặc dù Mỹ đã đẩy Iran vào tình thế khó khăn, sự do dự của Tổng thống Trump trước khả năng phát động một chiến dịch quân sự mới giúp phe cứng rắn trong chính quyền Iran chiếm ưu thế trước những nhân vật có quan điểm ôn hoà hơn.

Phe này đang thúc đẩy cách tiếp cận cứng rắn với Mỹ và từ chối nhượng bộ trước các yêu cầu của Washington.

Bất chấp những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, Iran vẫn nắm trong tay ba lợi thế chiến lược có thể làm suy giảm ưu thế quân sự của Mỹ.

Lợi thế nổi bật nhất là eo biển Hormuz. Tuy Mỹ có thể tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran, việc bảo đảm tàu chở dầu lưu thông tự do qua eo biển này khó khăn hơn rất nhiều.

Lợi thế thứ hai là sự hiện diện của khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trên khắp Trung Đông. Lực lượng này, cùng với các cơ sở quân sự, máy bay và hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ trong khu vực, dễ trở thành mục tiêu nếu Iran tấn công.

Lợi thế thứ ba là khả năng gây sức ép lên các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.

Kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái của Iran tiếp tục đặt các cơ sở dầu mỏ của những quốc gia này trước nguy cơ bị tấn công.

Cùng với mạng lưới các lực lượng đồng minh của Iran tại Trung Đông, đây có thể trở thành thách thức đáng kể đối với Mỹ.

Theo The Jerusalem Post, Nhà Trắng không muốn xung đột quân sự leo thang trên quy mô lớn nên đang tìm cách kéo dài thời gian, sử dụng sức ép kinh tế với kỳ vọng nền kinh tế Iran suy sụp và các cuộc biểu tình chống chính phủ gia tăng.

Tuy nhiên, Israel đánh giá Iran không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo hay quyền kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Quốc gia này có thể lựa chọn leo thang hoặc tiến hành một động thái quân sự bất ngờ nhằm phá vỡ thế phong tỏa và gây sức ép lên các nước vùng Vịnh, đúng vào thời điểm Mỹ muốn tránh một cuộc đối đầu mới.

Trong khi Mỹ có thể duy trì tình trạng bế tắc như vậy từ khoảng cách hàng nghìn kilomet, Israel cho rằng họ phải đối mặt với những nguy cơ an ninh trực tiếp hơn.

Việc kéo dài tình trạng đối đầu hiện nay có thể làm suy giảm những thành quả chiến lược mà Israel đạt được trong chiến dịch quân sự mang tên Sư tử gầm.

Thời gian càng kéo dài, Iran càng có thêm cơ hội khôi phục kho tên lửa và củng cố vị thế của một quốc gia có khả năng tiến tới mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Giới lãnh đạo Israel đang đứng trước lựa chọn khó khăn: Tiếp tục chờ đợi quyết định của Mỹ và chấp nhận nguy cơ Iran có những động thái bất ngờ, hay chủ động hành động quân sự để thay đổi cục diện ở Trung Đông.



