Ngày 10/6, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã mở rộng phạm vi tấn công trả đũa, phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ ở 3 quốc gia Arab.

Khói đen bốc cao sau cuộc tấn công tên lửa và UAV của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, ngày 10/6/2026.

Theo nhà báo người Mỹ Barak Ravid của Axios, dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ, lực lượng Iran đã triển khai vũ khí hạng nặng trong các cuộc không kích vừa diễn ra.

Theo dữ liệu giám sát khách quan sơ bộ, ít nhất 4 tên lửa đạn đạo và 1 nhóm máy bay không người lái (UAV) tấn công đã được phóng đồng thời vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan.

Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc Lực lượng Vũ trang Iran đã chính thức xác nhận chiến dịch này.

Một thông cáo đặc biệt từ lãnh đạo quân đội Iran nhấn mạnh, một số căn cứ trên bộ của Mỹ, cũng như trụ sở và căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV cảm tử.

Thông tin về mức độ thiệt hại và thương vong có thể xảy ra trong số binh sĩ Mỹ hiện đang được các nhà phân tích của Lầu Năm Góc xem xét.

Hoạt động quân sự mới nhất này của Iran được cho là để trả đũa cuộc tấn công không lâu trước đó của lực lượng Mỹ nhằm vào đảo Qeshm chiến lược, nơi có một căn cứ quân sự và một cảng dầu quan trọng của Iran.