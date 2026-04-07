Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya thuộc IRGC cho biết: "Những lời lẽ thô tục, kiêu ngạo và những lời đe dọa ảo tưởng, vô căn cứ của Tổng thống Mỹ xuất phát từ thế bế tắc mà ông ta đang phải đối mặt, nhằm mục đích biện minh cho những thất bại liên tiếp của quân đội Mỹ".

Theo ông, các lời đe dọa này không thể làm lung lay quyết tâm của Iran.

"Nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và trên quy mô rộng lớn hơn nhiều", ông Ebrahim Zolfaqari cảnh báo.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện, cầu và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Trong cuộc họp báo gần đây, ông Trump thậm chí cảnh báo Iran có thể bị "loại bỏ chỉ trong một đêm" và và cho rằng điều đó có thể xảy ra vào tối thứ Ba. Trước đó, ông đã nói rằng Iran có thời hạn đến 8 giờ tối thứ Ba (giờ miền Đông) để đạt được thỏa thuận.

Liên quan đến những phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Iran, ông Alireza Rahimi kêu gọi người dân lập thành một "đoàn người" bao quanh các nhà máy điện để bảo vệ các cơ sở này. Ông nhấn mạnh việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là "tội ác chiến tranh" và kêu gọi sự đoàn kết để phản đối các mối đe dọa từ bên ngoài.

"Tôi kêu gọi tất cả thanh niên, nghệ sĩ và các vận động viên tham gia chiến dịch quốc gia "Đoàn người Iran vì một tương lai tươi sáng"... Thứ Ba, lúc 14h, bên cạnh các nhà máy điện trên khắp cả nước, với tất cả niềm tin và cảm xúc, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để nói: Tấn công cơ sở hạ tầng công cộng là tội ác chiến tranh", ông Alireza Rahimi viết trên nền tảng X.