Ông Kamal Kharazi, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran, mới đây cho biết, các nguồn lực ngoại giao trong quan hệ với Washington đã hoàn toàn cạn kiệt.

Theo vị quan chức cấp cao này, giới lãnh đạo Iran không còn thấy ý nghĩa của việc đối thoại, vì kinh nghiệm trước đây với chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chứng minh sự bất lực của phía Mỹ trong đàm phán.

Ông Kharazi nhấn mạnh rằng, Iran đã hai lần bị lừa dối trong các cuộc đàm phán, khi Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các lợi ích của Iran, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về sáng kiến hòa bình.

Những bình luận trên được nhà ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei mới lên nắm quyền ở Iran, người mà theo các chuyên gia, có mối quan hệ rất gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Ông Kharazi đã trực tiếp chỉ ra rằng, Tổng thống Trump đã liên tục thất hứa, điều này làm suy yếu vị thế của Nhà Trắng hiện tại như một đối tác đáng tin cậy.

Tehran tin chắc rằng, Mỹ chỉ đang sử dụng ngoại giao như một vỏ bọc để chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới, tương tự như các cuộc tấn công gần đây của Hải quân Mỹ vào các tàu Iran ở Bandar Lang và Bandar Kong.

Trong hoàn cảnh này, Iran dự định huy động mọi nguồn lực sẵn có để tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao có thể nhấn chìm toàn bộ Trung Đông, và dẫn đến những hậu quả thảm khốc đối với sự ổn định năng lượng toàn cầu.

Trong tuyên bố của mình, cố vấn của Nhà lãnh đạo tối cao đặc biệt nhấn mạnh lập trường của các chế độ quân chủ Arab vùng Vịnh, và các cường quốc khác trên thế giới.

Ông Kharazi kêu gọi các quốc gia này gây áp lực tối đa lên Washington, để buộc nước này chấm dứt hành động gây hấn.

Ông cảnh báo rằng, việc tiếp tục xung đột sẽ gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ cho tất cả các quốc gia trong khu vực, những nước vốn đã cảm nhận được tác động của việc phong tỏa eo biển Hormuz và giá dầu tăng cao kỷ lục.

Xét đến việc các thùng chứa tên lửa ATACMS đã được tìm thấy ở sa mạc Kuwait và các tàu của Anh đang phải neo đậu do các cuộc tấn công, Iran đang nói rõ rằng, nếu các nước láng giềng Arab không can thiệp, ngọn lửa chiến tranh sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống an ninh hiện có, và dẫn đến sự sụp đổ kinh tế toàn cầu.