Iran đóng cửa Eo biển Hormuz

Xung đột quân sự giữa Israel và Iran đang gây tác động lan rộng tới hoạt động vận tải quốc tế, khi nhiều không phận và tuyến hàng hải chiến lược buộc phải hạn chế hoặc tạm dừng khai thác.

Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới, đồng thời cảnh báo không đảm bảo an toàn cho tất cả tàu thuyền đi vào khu vực này. Nhiều tàu chở dầu buộc phải điều chỉnh hải trình hoặc neo chờ để đánh giá tình hình an ninh.

Tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz tháng 12/2018 (Ảnh: Reuters)

Hoạt động hàng không toàn cầu cũng bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi không phận nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa vì xung đột. Hơn 1.800 chuyến bay bị hủy, nhiều chuyến buộc phải đổi hướng hoặc quay lại điểm khởi hành. Một số cảng hàng không lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha tạm dừng hoạt động khi không phận bị phong tỏa.

Giới phân tích cảnh báo nếu bất ổn kéo dài, chuỗi cung ứng năng lượng và thương mại toàn cầu có thể tiếp tục chịu áp lực trong những ngày tới.