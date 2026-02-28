Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận tin vui tại dự án gần 80.000 tỷ đồng do con trai cả làm Tổng giám đốc

Vinmetal của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận tin vui ngay tại quê nhà Hà Tĩnh.

Chiều 27/2, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal của Tập đoàn Vingroup.

Dự án Nhà máy thép Vinmetal tại Khu kinh tế Vũng Áng được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460 ha.

Dự án này được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1, CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng).

Dự kiến, Nhà máy thép Vinmetal có công suất thiết kế 5 triệu tấn/năm giai đoạn đầu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.

Phối cảnh của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng. Ảnh: BHT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, chia sẻ, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm của tỉnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó, giúp tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, hướng tới xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, bền vững...

Vinmetal do con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ chức Tổng Giám đốc

Vinmetal được Tập đoàn Vingroup thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Chỉ sau khoảng một tháng, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng lên 15.000 tỷ đồng. Vinmetal hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng Giám đốc của Vinmetal. Ảnh: VIC

Mục tiêu trước mắt của Vinmetal là chủ động nguồn vật liệu đầu vào cho các lĩnh vực cốt lõi trong hệ sinh thái như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast. Đồng thời, Tập đoàn Vingroup cũng hướng tới cung cấp thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu. Trong số đó, có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP. HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Với dự án Vinmetal, chuỗi sản xuất từ pin, ô tô điện đến thép nguyên liệu đang dần hoàn thiện, từ đó tạo nền tảng cho tham vọng công nghiệp dài hạn của Vingroup tại Hà Tĩnh, nơi được biết đến là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trên thực tế, kể từ năm 2021, Vingroup đã đầu tư Nhà máy sản xuất pin VinES tại Vũng Áng, với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Đến ngày 29/6/2025, VinFast đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh trên diện tích 360.000m2, công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm. Dự án này được hoàn thành trong chưa đầy 7 tháng thi công, đồng thời được đánh giá là một trong những nhà máy ô tô hoàn thiện nhanh nhất thế giới. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện đô thị như VF 3, Minio Green, EC Van.

Tính đến nay, Vingroup đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast quy mô 360.000m2 với công suất 200.000 xe/năm, nhà máy sản xuất pin VinES với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn còn được chấp thuận dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ công nghiệp phụ trợ quy mô 21.400 tỷ đồng.