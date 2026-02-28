Giá vàng đột ngột tăng rất mạnh chỉ sau một đêm

Giá vàng đột ngột tăng mạnh chỉ sau một đêm.

Sáng nay (28/2), vào 10h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết vàng miếng ở mức giá này.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn ở Việt Nam cũng tăng mạnh. Vàng nhẫn của thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng, tương ứng với tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng (bằng với giá vàng miếng SJC), tăng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới niêm yết 5.279 USD/ounce, tức là tăng 96 USD so với sáng qua. Như vậy, giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Vàng ghi nhận mức tăng gần 8% trong tháng 2. Đây cũng là tháng thứ 7 liên tiếp giá vàng đi lên.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 27/2, giá vàng thế giới giao ngay đạt 5.278 USD/ounce, tăng 94 USD. Đây cũng là mức cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 30/1. Theo các chuyên gia, sở dĩ thị trường vàng đi lên là do căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran, cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

Giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm?

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Theo đại diện Oman - quốc gia làm trung gian đàm phán, Mỹ và Iran đã đạt tiến triển trong cuộc đàm phán ngày 26/2. Nhưng cuộc đàm phán kết thúc mà không có sự đột phá nào để xóa bỏ hoàn toàn khả năng Mỹ tấn công Iran. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem lại cho phép nhân viên không thuộc diện thiết yếu và gia đình rời Israel. Nguyên nhân vì rủi ro an ninh.

Đáng chú ý, ngày 27/2, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng. Điều này khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures nhận định rằng, lo ngại về địa chính trị vẫn còn lớn. Đồng thời, khyar năng can thiệp quân sự vào cuối tuần này vẫn cao. Do đó, nhà đầu tư đã mua vàng trú ẩn.

Vị chiến lược gia này cho biết thêm, mục tiêu tiếp theo của vàng có thể là 5.450 USD, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.120 USD. Hơn nữa, số liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng nhanh hơn dự báo trong tháng 1. Điều này cũng đồng nghĩa nhiều khả năng lạm phát tăng tốc trong vài tháng tới.

Mặt khác, thị trường hiện kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 6 là 42%.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các chuyên gia của Bank of America (BofA) vẫn giữ nguyên mục tiêu giá vàng 12 tháng ở mức giá 6.000 USD/ounce. Nhưng hàng này cũng cảnh báo rằng vàng đang đối mặt với một số lực cản ngắn hạn, nhất là khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh.

Theo Bof Bank of America A, đà tăng trước đó của giá vàng được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính, bao gồm: Nhu cầu vàng vật chất, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng. Nhưng dấu hiệu gần đây cho thấy nhà đầu tư đang chậm lại trong việc gia tăng tỷ trọng nắm giữ. Điều này khiến giá vàng có thể suy yếu ngắn hạn.

Bài tham khảo nguồn: Kitco, Reuters