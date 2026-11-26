Iran tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để chống phong tỏa của Hải quân Mỹ, coi hành động này là xâm lược quân sự và khẳng định quyền đáp trả.

Theo bài viết trên hãng tin Anh Reuters, chính quyền Iran tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đối phó với phong tỏa hải quân của Mỹ, trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran gần như bị đình trệ và căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Iran không chấp nhận các hành động phong tỏa của Mỹ và sẽ tìm cách đối phó.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ không dung thứ cho điều đó và sẽ sử dụng mọi công cụ để đối phó với hành động xâm lược của Mỹ”, ông Baghaei tuyên bố.

Vị quan chức Iran đồng thời nhấn mạnh rằng, hành động phong tỏa bằng lực lượng hải quân được coi là hành động xâm lược quân sự. Do đó, Iran có quyền sử dụng bất kỳ biện pháp nào để tự vệ.

Động thái phong tỏa của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu liên quan đến Iran được triển khai từ ngày 13/4, sau đó tạm thời được dỡ bỏ vào tháng 6 khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ và Mỹ tái áp đặt phong tỏa từ ngày 14/7 và từ đó đến nay, căng thẳng vẫn tiếp diễn ở eo biển Hormuz, song song với việc Mỹ và Iran liên tục tấn công các cơ sở của nhau.

Giới phân tích cho biết, các biện pháp của Mỹ đang gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo những dữ liệu được công bố gần đây, lượng dầu thô xuất khẩu có thể xác minh được của Iran đã giảm xuống gần bằng 0 trong những tháng qua, trong khi Iran tiếp tục tìm kiếm các phương án để duy trì hoạt động vận chuyển dầu.

Hồi tuần trước, trang web theo dõi hoạt động tàu chở dầu TankerTrackers.com cho biết, một tàu chở dầu đang tiếp nhận dầu thô Iran tại khu vực Vịnh thông qua hình thức chuyển dầu giữa hai tàu trên biển.

Con tàu này đã trở thành tàu đầu tiên xuất khẩu thành công dầu thô Iran kể từ khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hồi tháng 7.

Tuy nhiên, ông Baghaei bác bỏ việc coi các thông tin về hoạt động vận chuyển dầu của Iran là “đã được xác nhận”, gọi chúng là những suy đoán vô căn cứ.

Căng thẳng cũng liên quan trực tiếp đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược ở vùng Vịnh Ba Tư, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, chiếm khoảng 1/4 lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển trên toàn thế giới.

Iran tuyên bố nước này kiểm soát việc đi lại qua eo biển và chỉ mở lại tuyến đường khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ phong tỏa và từ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Theo ông Baghaei, nếu phía Mỹ đáp ứng các điều kiện liên quan, Iran có thể thực hiện những cam kết của mình trong thời gian ngắn nhất; nhưng Iran cũng sẵn sàng đáp trả cứng rắn nhất đối với hành động tiếp tục phong tỏa hải quân của Mỹ.

Bài viết kết luận: Trong khi Mỹ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự và kinh tế để hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, những tuyên bố mới nhất từ Iran cho thấy hai bên vẫn chưa tìm được lối thoát khỏi cuộc đối đầu, đồng thời nguy cơ căng thẳng trên các tuyến hàng hải chiến lược vẫn tiếp tục hiện hữu.

Theo Reuters