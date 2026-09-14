Iran đề nghị Nga cung cấp drone Geranium tiên tiến nhất

Financial Times cho biết Iran đã đề nghị Nga cung cấp các mẫu drone Geranium tiên tiến để sử dụng trong cuộc chiến với Israel và Mỹ.

Iran đã đề nghị Nga cung cấp các drone cảm tử phản lực, Financial Times của Anh dẫn các nguồn tin riêng cho biết.

Nga nhận những drone cảm tử Shahed-136 đầu tiên từ Iran vào năm 2022, sau đó phát triển cả một dòng drone tấn công, trong đó có các mẫu drone phản lực dựa trên thiết kế này.

Các mẫu “Geranium” của Nga hiện nay không còn liên quan đến mẫu drone Shahed ban đầu, dù tại Ukraine chúng vẫn tiếp tục được gọi theo tên cũ.

Theo Financial Times, vấn đề đã đi xa đến mức Iran đề nghị Nga cung cấp các drone mới để sử dụng trong cuộc chiến với Israel và Mỹ.

Năng lực phát triển drone của Nga trong khu vực đã được cải thiện đáng kể, đến mức trong năm nay Iran đề nghị Nga cung cấp các drone Geranium tiên tiến để sử dụng trong cuộc chiến với Israel và Mỹ.

Theo ấn phẩm của Anh, dẫn dữ liệu tình báo, các mẫu được đề cập là drone phản lực “Geranium-4” và “Geranium-5”, những loại đang đóng vai trò đáng kể trong xung đột tại Ukraine. Đây là những mẫu đã thu hút sự chú ý của quân đội Iran.

Nga không bình luận về khả năng các drone này được đưa tới Trung Đông. Về mặt chính thức, thông tin về việc cung cấp cũng chưa được công bố.

Như đã biết, “Geranium-4” đang được quân đội Nga tích cực sử dụng để tấn công các cảng và tàu thuyền trên biển của Ukraine, trong khi “Geranium-5” thực chất là một tên lửa mang đầu đạn nặng 90kg.