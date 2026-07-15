Ngày 15/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa.

Người dân Iran cầm poster chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong buổi lễ tưởng nhớ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại Tehran, ngày 14/7. (Ảnh: AP)

“Hoặc dầu mỏ và khí đốt của khu vực sẽ được xuất khẩu cho tất cả mọi người, hoặc sẽ không dành cho bất kỳ ai”, IRGC tuyên bố.

Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với Iran và tăng cường không kích nước này, nhằm đáp trả việc Tehran quyết không từ bỏ việc kiểm soát eo biển Hormuz và tấn công tàu vận tải đi qua.

Theo giới chức Iran, các đợt ném bom của Mỹ đã đánh trúng 1 doanh trại quân đội, khiến ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Nhiều ngày qua, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran trên khắp Trung Đông cùng hàng loạt lời đe dọa mới đã làm sụp đổ thỏa thuận đình chiến tạm thời, đẩy khu vực đứng trước nguy cơ quay trở lại một cuộc chiến toàn diện.

Mỹ lần đầu áp đặt phong tỏa Iran vào tháng 4, sau đó dỡ bỏ vào tháng 6, sau khi hai bên ký thỏa thuận tạm thời để đình chỉ giao tranh và dành 60 ngày cho đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc, khi giao tranh quanh eo biển Hormuz leo thang.

Sau khi lệnh phong tỏa được tái áp đặt, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng nay cho biết lực lượng của họ vừa tiến hành đợt không kích kéo dài 7 giờ đồng hồ, đánh vào hàng chục mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran.

Một trong các mục tiêu là doanh trại của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 388 tại tỉnh Sistan và Baluchestan - đơn vị vận hành xe tăng và xe bọc thép. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Mỹ đã phóng ít nhất 13 tên lửa vào mục tiêu này, khiến 7 quân nhân thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ nghĩa vụ và quân nhân chuyên nghiệp, đồng thời làm nhiều người khác bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết, hơn 30 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công gần đây.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour, chỉ riêng đợt không kích trong đêm qua đã khiến hơn 260 người bị thương - con số cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, quân đội nước này tuyên bố sẽ có “phản ứng mang tính quyết định đối với hành động gây hấn của Mỹ”.

Sáng nay, Bahrain và Kuwait liên tục phát còi báo động tên lửa Iran bay tới. Jordan cho biết đã bắn hạ 3 tên lửa của Iran. Tehran tuyên bố đã tấn công cả 3 quốc gia, nơi đều có căn cứ quân sự của Mỹ.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM, cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh.

Trả lời Fox News tối 14/7, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục mở thêm các đợt không kích trong 2 ngày tới, có thể tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu đàm phán không được nối lại.

Các nước trung gian trong khu vực vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đối thoại.



