Iran đánh thêm 2-3 ngày là Mỹ cạn sạch tên lửa Patriot?

Mỹ đã sử dụng từ 96-160 quả PAC-3 MSE để đánh chặn từ 32-40 tên lửa đạn đạo Iran, trong khi kho dự trữ Patriot chỉ còn vẻn vẹn 800 quả.

Theo tờ The Hormuz Letter, Lực lượng Phòng không Mỹ chỉ còn 800 quả tên lửa Patriot và chỉ cần Iran tấn công với mật độ tương tự như những ngày qua, kho dự trữ của Lầu Năm Góc sẽ nhanh chóng cạn sạch.

“Trong 24 giờ qua, Mỹ đã sử dụng từ 96 đến 60 tên lửa phòng không Patriot để đánh chặn từ 32-40 tên lửa đạn đạo của Iran phóng vào lãnh thổ Jordan”, The Hormuz Letter nêu rõ.

Như vậy, để đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo của Iran cần tới 3-4 quả Patriot. Với giá khoảng 4 triệu USD mỗi quả, điều đó có nghĩa là từ 380 đến 640 triệu USD đã bị đốt cháy để bảo vệ hai căn cứ Mỹ ở Jordan, trước chỉ một đợt tấn công của vài chục tên lửa Iran.

Một khẩu đội Patriot được nạp đầy đủ có thể chứa từ 72 đến 96 tên lửa PAC-3 MSE trên giá phóng, hai khẩu đội Patriot Mỹ cộng với một kho dự trữ tại chỗ có vài trăm viên đạn, nhưng chỉ trong một ngày họ đã tiêu thụ từ 1/3 đến một nửa số tên lửa dự trữ đó.

Hormuz Letter chỉ ra, nếu không được bổ sung kịp thời từ vùng Vịnh hoặc đất liền Mỹ, chỉ sau 2 hoặc 3 đêm Iran tấn công với mật độ tương tự, kho dự trữ tên lửa PAC-3 MSE ở Jordan sẽ bị cạn kiệt.

Các cuộc tấn công tiếp theo của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan và UAE sẽ vét sạch kho dự trữ tên lửa phòng không Patriot vốn cũng đã không còn nhiều của Lầu Năm Góc, trong khi số lượng sản xuất được không đủ để bù đắp cho tốc độ tiêu hao kinh khủng của cuộc chiến.

Báo chí Mỹ nhận định trong tình hình hiện tại, ngành công nghiệp Mỹ đơn giản là không thể theo kịp tốc độ phung phí của quân đội. Đây cũng là lý do mà một số quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lo ngại cuộc xung đột với Iran tái bùng phát trong thời gian dài.

Thông tin này được xác nhận bởi đoạn phim được công bố trực tuyến về việc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đánh chặn tên lửa của Iran ở Jordan đêm 30/8.

Tuy nhiên, mặc dù đã tiêu phí 3-4 quả Patriot để đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo của đối phương, nhưng Mỹ cũng không thể bắn hạ được toàn bộ, một số quả đã bắn trúng trực tiếp một căn cứ của Mỹ ở Jordan.

Bài báo bày tỏ lo ngại kho vũ khí của Lầu Năm Góc đang cạn kiệt nhanh chóng, và cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn còn lâu mới kết thúc, bởi cả Mỹ và Iran đều chưa tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề mấu chốt là chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.