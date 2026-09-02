Bộ trưởng Nga Anton Siluanov không góp mặt trong ảnh lưu niệm G20 dù tới dự theo lời mời của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã bất ngờ xuất hiện tại hội nghị G20 do Mỹ đăng cai hôm 31/8, lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Ông Siluanov có mặt tại Asheville, Bắc Carolina để tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 theo lời mời của Mỹ, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G20.

Theo AFP, sự hiện diện trực tiếp của ông Siluanov tại sự kiện đã vấp phải sự phản đối từ các đại biểu châu Âu.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương châu Âu đã từ chối xuất hiện cùng với bộ trưởng Nga trong bức ảnh lưu niệm truyền thống của G20 sau khi Mỹ mời Moscow trở lại bàn đàm phán, Brussels Signal đưa tin.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết: "Sáng nay tôi đã nói rõ trong cuộc họp sơ bộ rằng tôi sẽ không đứng cùng Bộ trưởng Tài chính Nga để chụp ảnh chung. Một bức ảnh gia đình sẽ là một bước đi quá lớn theo quan điểm của tôi".

Klingbeil cho biết, ông muốn Washington đưa ra lập trường rõ ràng rằng ông Siluanov không nên được tiếp đón như một vị khách thông thường.

"Việc tiếp đón Bộ trưởng Tài chính Nga tại đây phát đi một tín hiệu mà tôi thấy đáng ngại", ông Klingbeil nói.

Trước đó, tại một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 vào năm 2022, khi ông Siluanov tham gia trực tuyến, Mỹ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã dẫn đầu một nhóm gồm nhiều nước bỏ ra ngoài khi các quan chức Nga phát biểu.

Lần này, khi được hỏi về sự hiện diện của ông Siluanov, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói với AFP rằng chính quyền Mỹ đã và đang làm việc với Nga để thúc đẩy một thỏa thuận nhằm "chấm dứt tình trạng đổ máu không hồi kết".

Ông cho biết: "Tổng thống và chính quyền sẽ không bao giờ né tránh việc trao đổi với những người chúng ta cần trao đổi để thúc đẩy điều đó. Đó là những gì chúng tôi đang làm ở đây, tại G20".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga Siluanov bên lề G20. Moscow cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác Nga - Mỹ xung quanh các vấn đề tài chính và sự phối hợp trong khuôn khổ G20.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Bessent cũng nêu bật kế hoạch của ông Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine và triển vọng hợp tác cũng như tăng trưởng kinh tế song phương. Các báo cáo khác cho thấy phía Mỹ đã làm rõ rằng họ sẽ không dành cho Moscow sự cứu trợ kinh tế hay thỏa thuận trong các lĩnh vực khác trước khi các hoạt động tấn công chấm dứt.

Ông Siluanov đã tham gia các cuộc thảo luận của G20 về kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và nợ công. Ông cảnh báo rằng "phân mảnh địa chính trị" đang ngày càng cản trở sự di chuyển tự do của hàng hóa, vốn và công nghệ, đồng thời chỉ ra tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và việc thay thế hàng nhập khẩu là những động lực mới nổi cho tăng trưởng của Nga.

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ nhóm 20 nền kinh tế lớn đã nhóm họp trong 2 ngày tại Asheville, Bắc Carolina, khi Washington tìm cách tập hợp sự ủng hộ để gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran và tìm ra cách thức thúc đẩy tăng trưởng.