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Iran đang điều động xe tăng ra bờ biển sẵn sàng đánh bại cuộc đổ bộ của Mỹ

Bạch Dương
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Chiến tranh Mỹ - Iran có nguy cơ lan sang trên bộ thay vì chỉ là những cuộc không kích như hiện nay.

Lực lượng mặt đất của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bắt đầu một cuộc tái triển khai quy mô lớn các phương tiện bọc thép hạng nặng đến những khu vực ven biển ở phía Tây Nam đất nước.

Các đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72, thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 92 đã được phát hiện đang hành quân về phía thành phố cảng chiến lược Abadan. Theo nhiều cơ quan giám sát, việc triển khai những đơn vị xe tăng là một phần của các biện pháp phòng thủ khẩn cấp.

Một ngày trước đó, Lực lượng vũ trang Iran đã chính thức thông qua quy trình tác chiến đặc biệt trong thời chiến và đặt tất cả mọi đơn vị, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ở mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Thành phố Abadan nằm gần con sông biên giới quan trọng - sông Shatt al-Arab, và bờ biển Vịnh Ba Tư, biến khu vực này thành một trung tâm phòng thủ chiến lược có ý nghĩa sống còn.

Việc triển khai các đơn vị thiết giáp nhằm mục đích tăng cường phòng thủ ven biển và bảo vệ cơ sở hạ tầng lọc dầu quan trọng khỏi những mối đe dọa tiềm tàng từ lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có trong tay lực lượng xe tăng khá mạnh.

Hiện Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Iran vẫn chưa chính thức bình luận về nhiệm vụ hay số lượng chính xác của lực lượng xe tăng được triển khai ở phía Tây Nam.

Các nhà phân tích quân sự hiện cũng đang xác minh thông tin liên quan đến việc triển khai thêm nhiều chướng ngại vật chống tăng và sự xuất hiện của đơn vị bộ binh cơ giới tại tỉnh Khuzestan.

Theo Avia-pro
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