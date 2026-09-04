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Iran có thêm 'chiến lợi phẩm' mới: Xác máy bay F-15E Strike Eagle

Lê Hưng/VTC News
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Chiếc tiêm kích từng mang dấu tích của nhiều lần đánh chặn UAV nay xuất hiện trong cuộc trưng bày gây chú ý.

“Dude 44” xuất hiện tại Iran

Iran công khai trưng bày phần xác một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ, được cho là chiếc mang số hiệu khung thân 00-3000, thuộc Biên đội tiêm kích 494 của Không quân Mỹ đóng tại căn cứ RAF Lakenheath, Anh.

Theo The National Interest, đây nhiều khả năng là chiếc F-15E mang biệt danh “Dude 44”, bị lực lượng Iran bắn hạ ngày 3/4 trong Chiến dịch Epic Fury. Hai thành viên tổ lái đã phóng ghế thoát hiểm thành công và sau đó được lực lượng Mỹ giải cứu, trong khi máy bay rơi lại trên lãnh thổ Iran. Các nguồn tin Mỹ xác nhận sự việc, dù Lầu Năm Góc chưa công khai xác nhận nguồn gốc toàn bộ phần xác được Iran trưng bày.

- Ảnh 1.

Xác máy bay F-15E Strike Eagle được Iran trưng bày. Ảnh The Aviationist

Hình ảnh được Iran công bố cho thấy phần vòm buồng lái cùng một số bộ phận của chiếc F-15E được đưa vào khu vực trưng bày bên cạnh những khí tài Mỹ và Israel khác. Mã đuôi “LN” cùng dấu hiệu của Phi đội tiêm kích 494 được cho là những căn cứ quan trọng để nhận diện chiếc máy bay.

F-15E Strike Eagle là biến thể tiêm kích-đánh bom hai chỗ ngồi, được phát triển từ dòng F-15 và đảm nhiệm cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công mục tiêu mặt đất. Trong vụ việc ngày 3/4, hai thành viên tổ lái đều sống sót sau khi máy bay bị bắn hạ, nhưng phần khung thân đã rơi vào tay phía Iran.

Giá trị tuyên truyền

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Việc trưng bày xác máy bay đối phương không phải hiện tượng mới. Trong lịch sử, nhiều quốc gia từng đưa khí tài thu giữ hoặc bị phá hủy vào bảo tàng nhằm thể hiện thành tích quân sự, đồng thời tạo ra giá trị tuyên truyền đối với công chúng.

Một trường hợp nổi tiếng là tàu tình báo USS Pueblo của Hải quân Mỹ, bị Triều Tiên bắt giữ năm 1968 và hiện vẫn được trưng bày tại Bình Nhưỡng. Tại Serbia, Bảo tàng Hàng không Belgrade cũng lưu giữ phần xác chiếc máy bay tàng hình F-117A Nighthawk bị lực lượng phòng không Nam Tư bắn hạ năm 1999.

Trong những năm gần đây, Nga và Ukraine cũng từng công khai trưng bày các phương tiện quân sự bị thu giữ hoặc vô hiệu hóa trong xung đột, trong đó có những khí tài do Mỹ sản xuất. Điều này cho thấy một phương tiện quân sự bị đối phương thu giữ có thể mang giá trị vượt xa bản thân khối lượng vật chất còn lại.

- Ảnh 3.

Hình ảnh chiếc máy bay F-15E Strike Eagle đang tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh NI

Với các khí tài hiện đại, phần xác còn lại còn có thể trở thành nguồn thông tin kỹ thuật. Tùy mức độ nguyên vẹn, bên thu giữ có thể nghiên cứu cấu tạo, vật liệu, thiết bị điện tử hoặc tìm kiếm những điểm yếu có thể khai thác trong các hệ thống cùng loại. Đây là lý do việc để mất khí tài vào tay đối phương thường được xem là vấn đề nghiêm trọng hơn một tổn thất mang tính biểu tượng đơn thuần.

Vụ F-15E cũng được đặt cạnh tuyên bố lâu nay của Tehran rằng Iran từng bắn hạ một tiêm kích F-35 Lightning II. Cho đến nay, chưa xuất hiện xác máy bay F-35 được Iran công khai trưng bày để chứng minh tuyên bố này.

Anh gấp rút cung cấp thêm hàng loạt tổ hợp phòng không Rapid Ranger cho Ukraine
Tags

Belgrade

RAF

Tehran

Iran

F-15E Strike Eagle

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