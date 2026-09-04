Anh gấp rút cung cấp thêm hàng loạt tổ hợp phòng không Rapid Ranger cho Ukraine

Trung đoàn tên lửa phòng không và pháo binh Aquila thuộc Sư đoàn 3 Ukraine đã trình diễn hệ thống tên lửa phòng không Rapid Ranger của Anh.

Đơn vị tiếp nhận vũ khí đã đăng tải những bức ảnh tương ứng lên mạng xã hội của mình. Trung đoàn nhận định rằng hệ thống tên lửa phòng không hạng nhẹ, tự động hóa cao này lấp đầy khoảng trống giữa các nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống phòng không hạng nặng vốn cồng kềnh.

Điều đáng chú ý ở chỗ đây là lần đầu tiên các tổ hợp Rapid Ranger xuất hiện trước công chúng trong điều kiện chiến đấu. Trong bức ảnh, chúng được trang bị tên lửa hạng nhẹ LMM.

Trước đó, bức ảnh đầu tiên về xe bọc thép Rapid Ranger tại Ukraine đã được cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov công bố vào cuối tháng 3/2026.

Hệ thống tên lửa phòng không Rapid Ranger của Trung đoàn Aquila thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3.

Hệ thống phòng không Rapid Ranger thực chất là một bệ phóng tự hành trọng lượng dưới 500kg, dễ dàng tích hợp vào bất kỳ nền tảng nào có khả năng mang tải trọng phù hợp. Các hệ thống của Ukraine được lắp đặt trên khung gầm của xe SUV VAMTAC của Tây Ban Nha.

Tổ hợp được trang bị hệ thống camera chụp ảnh ban ngày và ảnh nhiệt, cho phép hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu và ban đêm. Bên cạnh đó là hệ thống theo dõi mục tiêu tự động và cảm biến giám sát với tầm nhìn 360 độ.

Hệ thống phức hợp này có thể được tích hợp với bất kỳ hệ thống chỉ huy và kiểm soát (C2) nào. Phạm vi phát hiện mục tiêu là hơn 15km, và cự ly bám bắt hiệu quả là hơn 7km.

Rapid Ranger được trang bị 4 tên lửa sẵn sàng phóng. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, chúng có thể là tên lửa Starstreak 2 hoặc LMM, hoặc sử dụng kết hợp cả hai, đạn đánh chặn được dẫn hướng hoàn toàn bằng chùm tia laser.