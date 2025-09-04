Kho tên lửa đạn đạo ngầm của Iran.

Thông tấn Anh dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, tính đến ngày 13 tháng 6 năm 2025, kho dự trữ uranium của Iran dưới dạng uranium hexafluoride được làm giàu đến 60% (mức gần với cấp độ vũ khí) đạt 440,9 kg.

IAEA ước tính khối lượng này đủ để chế tạo mười vũ khí hạt nhân, với việc làm giàu thêm trong máy ly tâm đến cấp độ vũ khí (khoảng 90%). Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6, số phận của những vật liệu này vẫn chưa được biết.

Báo cáo không nêu rõ liệu các kho dự trữ uranium có bị phá hủy, di chuyển hay bảo quản sau các cuộc tấn công hay không. Tại thời điểm công bố, cả Iran, Mỹ và Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Trong khi đó, cơ quan tình báo của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc lại tin rằng các cuộc không kích của Mỹ không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Iran; tất cả các kho dự trữ uranium làm giàu tới 60% của Iran tổng cộng hơn 400 kg, đều được bảo toàn.

Đồng thời, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel còn thúc đẩy chính quyền Tehran có thêm động lực mạnh mẽ, noi gương Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, để tạo ra sức mạnh hạt nhân của mình càng nhanh càng tốt.

"Giới lãnh đạo cấp cao Iran có thể sẽ nghiêng sang việc chế tạo bom hạt nhân sau khi Mỹ phát động tấn công cơ sở làm giàu uranium Fordow của Iran hoặc nếu Israel hạ sát nhà lãnh đạo tối cao của Iran", tờ New York Times của Mỹ nhận định.

Theo báo Mỹ, các cơ quan tình báo nước này vẫn cho rằng Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát triển vũ khí hạt nhân; theo ý kiến của họ, Iran có thể chế tạo vũ khí trong vòng từ vài tháng đến một năm.

Tờ báo dẫn lời các quan chức tình báo cho biết Iran có thể rút ngắn thời gian chế tạo vũ khí hạt nhân nếu họ lựa chọn một thiết kế đơn giản hơn, giống như quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) vào năm 1945.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei tuyên bố rằng, các cuộc không kích 12 ngày gần đây là sự tiếp nối của mối thù 47 năm mà Mỹ đã gây ra đối với người dân Iran. Bản chất của mối thù này không phải là tên lửa hay chương trình hạt nhân của đất nước, mà chính là chống lại người dân Iran.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Haji Babaei nhấn mạnh, Mỹ và Israel chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng vũ lực để buộc đất nước ông phải đầu hàng nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được mục đích. Iran sẽ không bao giờ khuất phục, áp lực từ kẻ thù càng mạnh thì phản ứng của Tehran sẽ càng mạnh.