Quyền Thủ tướng Thái Lan bị cáo buộc phạm tội khi quân

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Đảng Bhumjaithai (Đảng Tự hào Thái Lan) đã nộp đơn khiếu nại Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cho cảnh sát Thái Lan, cáo buộc ông có hành vi sai trái trong công vụ liên quan đến nỗ lực giải tán quốc hội. Đảng này cũng kêu gọi mở rộng cuộc điều tra đối với tất cả những người có liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Ông Supachai Jaisamut (phải) - người đứng đầu nhóm pháp lý của Đảng Bhumjaithai - đã nộp đơn khiếu nại Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (trái) cho các sĩ quan tại Đồn cảnh sát Dusit ở thủ đô Bangkok. Ảnh: The Nation

Vào ngày 3/9, Supachai Jaisamut - người đứng đầu nhóm pháp lý của Đảng Bhumjaithai - đã nộp đơn khiếu nại lên các sĩ quan tại Sở cảnh sát Dusit ở thủ đô Bangkok.

Ông Supachai đang tìm cách truy tố Quyền Thủ tướng Phumtham theo Điều 157 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, liên quan đến tội bỏ bê nhiệm vụ. Supachai nói rằng đơn khiếu nại này là kết quả trực tiếp của những tuyên bố công khai gần đây của ông Phumtham vào ngày 2 và 3/9.

Theo The Nation, Quyền Thủ tướng Phumtham từng nói rằng nền dân chủ tại Thái Lan "không diễn ra như mong đợi" sau khi Đảng Nhân dân và Đảng Bhumjaithai đồng ý thành lập chính phủ, nhưng Đảng Nhân dân đã bỏ phiếu ủng hộ mà không chính thức tham gia liên minh.

Điều này tạo ra tình hình "ba nhóm chính trị" chưa từng có tại Thái Lan, với Đảng Pheu Thai đóng vai trò là phe đối lập, Đảng Bhumjaithai là chính phủ thiểu số và Đảng Nhân dân đóng vai trò kép.

Quyền Thủ tướng Phumtham tuyên bố rằng giải pháp cho tình trạng hỗn loạn này là trả lại quyền lực cho người dân.

Ông Phumtham xác nhận rằng ông đã đệ trình sắc lệnh lên Hoàng gia Thái Lan về việc giải tán Hạ viện vào ngày 2/9, khẳng định hành động này là hợp pháp và hợp hiến.

Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm pháp lý của Đảng Bhumjaithai lập luận rằng hành động của Quyền Thủ tướng Phumtham là bất hợp pháp.

Ông Supachai trích dẫn ý kiến của Pakorn Nilprapunt - Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước, cơ quan cố vấn pháp lý của chính phủ Thái Lan, người trước đó đã tuyên bố rằng Quyền Thủ tướng không có thẩm quyền đệ trình sắc lệnh lên Hoàng gia Thái Lan để giải tán quốc hội.

Theo ông Supachai, đội ngũ pháp lý của Đảng Bhumjaithai đã yêu cầu cảnh sát Thái Lan truy tố ông Phumtham theo Điều 157 và các điều khoản liên quan khác của luật, đồng thời mở rộng cuộc điều tra đối với bất kỳ đối tượng nào khác bị phát hiện là đồng lõa trong hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Ông Supachai cũng cáo buộc rằng hành động như vậy của Quyền Thủ tướng Phumtham có thể bị coi là không đúng mực và thiếu tôn trọng chế độ quân chủ (phạm tội khi quân).

Ở Thái Lan, tội khi quân bị hình sự hóa theo Điều 112 của Bộ luật Hình sự của nước này. Những người có hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc đe dọa đối với nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc quan nhiếp chính (một cá nhân hoặc hội đồng được trao quyền điều hành đất nước thay mặt cho quân chủ, thường là trong trường hợp quân chủ còn nhỏ tuổi, vắng mặt, hoặc không có khả năng cai trị do bệnh tật) sẽ bị coi là bất hợp pháp, có thể bị phạt tù 3-15 năm.