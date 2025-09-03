Từ kỳ vọng bứt phá 6,3% đến dự báo tương lai ảm đạm 5%: Kinh tế Campuchia chao đảo trước ‘cú đòn kép’

Tờ Phnom Penh Post cuối tháng 8 đưa tin, tác động của thuế quan Mỹ và ảnh hưởng từ những cuộc đụng độ vũ trang dọc biên giới với Thái Lan đã dẫn đến một số thách thức đối với nền kinh tế Campuchia. Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của nước này xuống chỉ còn 5%, so với ước tính ban đầu là 6,3%.

Nhiều công trình đang được xây dựng tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Một báo cáo có tiêu đề "Kết quả thực hiện Ngân sách nửa đầu năm và Đánh giá việc thực hiện Luật Tài chính năm 2025" do bộ này công bố vào cuối tuần trước cho biết môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn và đang có những diễn biến nhanh chóng.

Triển vọng toàn cầu hiện đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang và sự gia tăng các chính sách bảo hộ của các cường quốc, đặc biệt là chiến tranh thương mại. Những chính sách bảo hộ này đã đạt đến một mức độ mới, làm gia tăng thách thức đối với hợp tác toàn cầu và tạo ra những áp lực kinh tế tiêu cực.

Báo cáo lưu ý rằng các điều kiện kinh tế vĩ mô của Campuchia cũng đang có những thay đổi.

Trước khi chính phủ Mỹ áp đặt thuế đối ứng và trước khi biên giới trên bộ giữa Campuchia và Thái Lan bị đóng cửa, nền kinh tế Campuchia được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 6,3%. Sự tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy bởi khả năng phục hồi liên tục của các ngành dịch vụ liên quan đến xuất khẩu (bao gồm cả sản xuất hàng may mặc và phi may mặc), ngành du lịch tăng trưởng ổn định và ngành nông nghiệp tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, triển vọng kinh tế Campuchia trong giai đoạn trung hạn (2026–2028) đã được điều chỉnh, ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2025 của nước này chỉ còn 5,2% do dự đoán những tác động từ việc áp thuế đối ứng của Mỹ đối với các dịch vụ liên quan đến xuất khẩu của Campuchia.

Tính đến giữa năm 2025, tình hình đã xấu đi vượt xa dự kiến, với thuế quan của Mỹ được áp dụng ở mức 36% (sau đó giảm xuống còn 19%) và việc tiếp tục đóng cửa biên giới trên bộ Campuchia - Thái Lan, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm.

“Dựa trên sự đồng thuận và các chỉ số kinh tế vĩ mô, tính đến nửa đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Campuchia dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống chỉ còn 5%. Sự sụt giảm này một phần là do việc đóng cửa biên giới trên bộ gây cản trở các hoạt động sản xuất phụ thuộc vào vận chuyển nguyên liệu thô và/hoặc xuất khẩu, cũng như sự gián đoạn trong dòng chảy du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế đi qua các cửa khẩu đường bộ”, báo cáo của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết.

“Một yếu tố khác là việc áp dụng mức thuế đối ứng 36% (hiện tại là 19%), có hiệu lực từ tháng 8/2025, dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến các đơn đặt hàng từ thị trường Mỹ trong quý IV năm 2025”, báo cáo cho biết thêm.

Tăng trưởng kinh tế của Campuchia dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống chỉ còn 5%, một phần là do việc đóng cửa biên giới trên bộ Campuchia-Thái Lan. Ảnh: Kiripost

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia giải thích rằng ngành công nghiệp của nước này dự kiến sẽ tăng trưởng 7,1%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng trước đó, do tăng trưởng chậm hơn của các phân ngành may mặc và phi may mặc, trong khi phân ngành xây dựng đang phục hồi với tốc độ chậm hơn.

Ngành dịch vụ dự kiến tăng trưởng 3,8%, chịu ảnh hưởng bởi việc đóng cửa biên giới trên bộ Campuchia-Thái Lan, tác động đến các phân ngành hỗ trợ như dịch vụ lưu trú và ăn uống, cũng như vận tải — vốn bị ảnh hưởng bởi cả việc đóng cửa biên giới và thuế quan của Mỹ.

Ngành nông nghiệp của Campuchia dự kiến tăng trưởng 0,9%, được hỗ trợ bởi các phân ngành trồng trọt và thủy sản, trong khi phân ngành chăn nuôi dự kiến sẽ dần phục hồi.