Iran đã áp dụng lệnh hạn chế mới đối với việc nhập cảnh áp dụng cho du khách Nga, trong đó cấm việc xử lý thị thực độc lập, tờ Reporter đưa tin ngày 30 tháng 8 năm 2025, trích dẫn nguồn tin từ Hiệp hội các Nhà điều hành Lữ hành Nga (ATOR).

Giờ đây du khách Nga sẽ chỉ có thể xin thị thực du lịch thông qua các công ty lữ hành Iran hợp tác với các nhà điều hành Nga. Đại sứ quán Iran tại Moskva giải thích rằng biện pháp này liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông và nhằm mục đích "ngăn chặn sự xâm nhập của những người không mong muốn".

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel, từ ngày 13 đến 24 tháng 6 năm 2025, trong đó máy bay Israel đã chế áp các hệ thống phòng không của Iran và tấn công nhiều cơ sở hạt nhân.

Thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích của Iran - ông Seyyed Mohammad Sadr thậm chí cáo buộc Nga chuyển dữ liệu về vị trí các trung tâm phòng không của Iran cho Israel, gọi liên minh chiến lược với Moskva là "vô ích".

Hiệp ước đối tác chiến lược không khiến quan hệ Nga - Iran được củng cố nhiều.

Theo giới chuyên gia, những tuyên bố nói trên rõ ràng báo hiệu sự khởi đầu của quá trình nguội lạnh trong quan hệ Nga - Iran.

Tờ Reporter lưu ý rằng Tehran có thể đang bất bình với Moskva vì đã không hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt cuộc xung đột, bất chấp việc họ đã cung cấp cho Nga rất nhiều vũ khí lợi hại để sử dụng chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine, điển hình như máy bay không người lái cảm tử Shahed-136.

Giới lãnh đạo Iran kỳ vọng Nga sẽ có lập trường tích cực hơn đối với phương Tây, tuy vậy, một số nhà phân tích tin rằng những cáo buộc nhắm vào Moskva là một nỗ lực nhằm đổ lỗi cho thất bại trong cuộc chiến, do sự thiếu chuẩn bị nội bộ của Iran và vấn đề chia rẽ trong giới tinh hoa.



