Thành viên Hội đồng phân định lợi ích của Iran - ông Seyed Mohammad Sadr vừa gây sốc khi cáo buộc Nga đã cung cấp cho Israel thông tin về các trung tâm phòng không của nước này trong cuộc giao tranh diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 6 năm 2025, hãng tin Al Arabiya cho biết.

Theo ông Sadr, hành động của Moskva đã cho phép máy bay Israel chế áp hệ thống phòng không của Iran và thiết lập quyền kiểm soát không phận miền Trung nước này để tấn công các cơ sở hạt nhân quan trọng của họ.

"Cuộc chiến vừa qua đã chứng minh sự vô ích của liên minh chiến lược với Moskva", tờ báo trích lời ông Sadr, nhấn mạnh sự thất vọng của Tehran về quan hệ đối tác với Nga.

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc đối đầu giữa Iran và Israel. Đặc biệt, Không quân Israel đã tấn công những cơ sở hạt nhân ở Natanz và Fordow, gây ra sự phản ứng đáng kể trong khu vực.

Cáo buộc của Thành viên Hội đồng phân định lợi ích của Iran sẽ gây ra căng thẳng với Nga?

Tuyên bố của ông Sadr về việc Nga bị cáo buộc chuyển giao dữ liệu vẫn chưa được các nguồn tin khác xác nhận, đồng thời hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Moskva.

Tuy nhiên trước đó Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Israel và Mỹ, đồng thời khẳng định đứng về phía Tehran.

Iran và Nga từ lâu đã duy trì hợp tác quân sự chặt chẽ, bao gồm việc bán các hệ thống phòng không tầm xa như S-300, nhưng lời cáo buộc của ông Sadr có thể báo hiệu những căng thẳng trong mối quan hệ này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Israel đang liên tục tấn công các mục tiêu có liên quan đến những đồng minh của Iran, bao gồm các cuộc không kích gần đây vào Sanaa ở Yemen, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phá hủy cơ sở hạ tầng của phiến quân Houthi do Tehran hậu thuẫn.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường PULS do Israel sản xuất.