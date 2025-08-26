Thủ tướng Anthony Albanese. Ảnh: Reuters

Kể từ khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10/2023, nhà cửa, trường học, giáo đường Do Thái và phương tiện giao thông của Úc trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công phá hoại và đốt phá bài Do Thái.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, Thủ tướng Albanese cho biết Cơ quan An ninh Úc (ASIO) đã thu thập được thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy Chính phủ Iran chỉ đạo ít nhất hai vụ tấn công.

"Iran đã tìm cách che giấu sự liên quan của họ, nhưng ASIO đánh giá nước này đứng sau các vụ tấn công vào nhà hàng Lewis Continental ở Sydney vào ngày 20/10/2024 và Giáo đường Do Thái Adass Israel ở Melbourne vào ngày 6/12/2024", ông nói.

Thủ tướng Úc cũng cho biết, Cơ quan Tình báo An ninh Úc nhận định có khả năng Iran đã chỉ đạo thêm các vụ tấn công khác.

"Đây là những hành động xâm phạm đặc biệt và nguy hiểm do một quốc gia nước ngoài tổ chức trên lãnh thổ Úc, nhằm phá hoại sự gắn kết xã hội và gieo rắc bất hòa trong cộng đồng của chúng tôi", ông Albanese nói.

Ông Albanese cho biết, Úc đã đình chỉ hoạt động của phái đoàn ngoại giao tại Đại sứ quán ở Tehran và tất cả nhân viên ngoại giao đều an toàn ở quốc gia thứ ba. Ông cũng cho biết Chính phủ Úc sẽ đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Tehran vào "danh sách tổ chức khủng bố".

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Đại sứ Iran Ahmad Sadegh và ba đồng nghiệp của ông đã bị tuyên bố là "persona non grata" (người không được hoan nghênh) và họ có 7 ngày để rời khỏi Úc. Bà cho biết đây là lần đầu tiên Úc trục xuất một đại sứ kể từ Thế chiến II và Úc cũng đã rút đại sứ tại Tehran.

Tuy nhiên, Chính phủ Úc vẫn duy trì một số kênh ngoại giao với Iran để thúc đẩy lợi ích của Canberra. Bà Penny Wong khuyến cáo người Úc tránh đến Iran, còn những người đang ở Iran nên trở về nước.