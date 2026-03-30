Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hai tàu container của Trung Quốc đã phải quay ngược trở lại sau khi cố gắng rời khỏi Vùng Vịnh qua eo biểnHormuz vào hôm thứ Sáu (27/3), bất chấp những lời đảm bảo từ phía Iran rằng các tàu Trung Quốc có thể đi qua.

Đơn vị vận hành là COSCO của Trung Quốc, trong một thông báo gửi khách hàng vào ngày 25 tháng 3, cho biết họ đã nối lại việc đặt chỗ cho các container hàng hóa thông thường vận chuyển từ châu Á đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê-út, Bahrain, Qatar, Kuwait và Iraq.

Hai con tàu CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean, đều treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc), đã bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Phân tích từ nền tảng dữ liệu Kpler cho thấy các tàu này đã cố gắng băng qua eo biển vào lúc 03:50 GMT ngày thứ Sáu nhưng sau đó đã quay đầu lại.

Dù đây là nỗ lực vượt biển đầu tiên của một tập đoàn vận tải lớn kể từ khi xung đột bắt đầu, nhưng sự việc hôm thứ Sáu cho thấy "việc đi lại an toàn vẫn chưa thể được đảm bảo", nhà phân tích Rebecca Gerdes của Kpler nhận định.

Vào thứ Tư (25/3), Ngoại trưởng Tehran Abbas Araghchi đã đăng trên mạng xã hội rằng Iran "cho phép đi qua eo biển Hormuz đối với các quốc gia thân thiện bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan".

Dữ liệu trên nền tảng LSEG hôm thứ Sáu cho thấy cả hai con tàu đều phát tín hiệu trên hệ thống theo dõi AIS xác nhận rằng họ có chủ sở hữu và thủy thủ đoàn là người Trung Quốc. Công ty mẹ COSCO Shipping có trụ sở tại Thượng Hải hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Iran đã thực hiện các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Vùng Vịnh và đe dọa sẽ tiếp tục, khiến hàng trăm con tàu và 20.000 thuyền viên bị kẹt lại bên trong. Các hoạt động xuất khẩu năng lượng, bao gồm dầu thô từ Ả Rập Xê-út và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Qatar, trên thực tế đã bị đình trệ.

Cử chỉ thiện chí

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Năm (26/3) rằng Iran đang cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí rõ rệt trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa có chi tiết về các tàu chở dầu này hoặc liệu có chiếc nào đã thực sự đi qua eo biển kể từ sau phát biểu của ông Trump hay không.

Một vài con tàu khác cũng đã rời đi trong những ngày gần đây, bao gồm các tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng dùng để nấu ăn.

Một tàu chở dầu của Thái Lan cũng đã đi qua eo biển sau khi có sự điều phối ngoại giao với Iran, theo xác nhận của một quan chức Thái Lan và công ty dầu mỏ sở hữu con tàu vào thứ Tư.

Theo dữ liệu từ Lloyd’s List Intelligence và phân tích của Reuters, lưu lượng giao thông trong tuần qua chủ yếu bao gồm các tàu chở dầu của Iran rời đi và các tàu chở hàng rời cập cảng Iran với các lô hàng ngũ cốc và hàng hóa khác.

Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng một số tàu có thể đi qua nhưng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ quyết định con tàu nào được phép, đồng thời nói thêm rằng những tàu liên kết với Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ sẽ bị chặn lại.

"Các bên gây hấn – cụ thể là Hoa Kỳ và chế độ Israel – cũng như các bên tham gia gây hấn khác, không đủ điều kiện để được đi qua một cách hòa bình hoặc không thù địch", Iran cho biết trong một thông báo gửi tới các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vào ngày 24 tháng 3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan vào thứ Sáu, cho biết việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình sẽ "có lợi cho việc khôi phục hoạt động hàng hải bình thường" qua eo biển Hormuz.

Nguồn: Reuters