Cạn xăng kéo dài, đường phố Cuba xuất hiện cảnh ‘tương lai’: Vật thể chở người rồi đi băng băng trên nước

Khi một chiếc xe không còn đủ cho một nhiệm vụ ở Cuba

Tại Cuba, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài không chỉ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, mà còn làm thay đổi cách người dân sử dụng phương tiện.

Nếu trước đây, mỗi loại xe đảm nhận một chức năng riêng như xe chở hàng, xe chở người thì nay ranh giới đó dần bị xóa nhòa. Trong điều kiện không thể duy trì nhiều phương tiện cùng lúc, một chiếc xe buộc phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Trên thực tế, không khó để bắt gặp những chiếc xe vừa chở hàng hóa phía sau, vừa chở người ngồi chen chúc bên trên hoặc hai bên. Đây không phải là hình ảnh hiếm gặp, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày.

Vừa chở hàng, vừa chở người và đôi khi "biến hình" theo hoàn cảnh

Trong bối cảnh xăng dầu không đủ để vận hành nhiều phương tiện, người dân buộc phải tận dụng tối đa những gì đang có. Một chiếc xe tải, xe bán tải hay thậm chí là phương tiện nông nghiệp có thể được sử dụng linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày.

Ban ngày, xe chở nông sản, vật liệu hoặc hàng hóa. Đến chiều hoặc tối, chính chiếc xe đó lại trở thành phương tiện đưa người đi lại giữa các khu vực. Không có sự phân tách rõ ràng, mọi thứ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Điều đáng chú ý là không chỉ đa năng trong chức năng, nhiều phương tiện còn được tận dụng trong những điều kiện địa hình đặc biệt. Có những chiếc xe phải đi qua đoạn đường sông nước, người ngồi phía trên thùng xe, hàng hóa được buộc cao hơn để tránh ướt. Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến những phương tiện "lội nước" tạm thời, dù bản chất chỉ là một chiếc xe được tận dụng tối đa trong hoàn cảnh khó khăn.

Một số xe được gia cố thêm ghế gỗ, tay vịn hoặc mái che tạm để phù hợp hơn với việc chở người, nhưng phần lớn vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu. Tất cả đều xoay quanh một nguyên tắc đơn giản: có gì dùng nấy.

Không phải lựa chọn, mà là cách để tiếp tục cuộc sống

Ở nhiều nơi, việc sử dụng xe "đa năng" không phải là sáng tạo mang tính thử nghiệm, mà là giải pháp bắt buộc. Khi nhiên liệu không đủ, việc duy trì nhiều loại phương tiện riêng biệt trở nên không khả thi.

Thay vì đó, người dân chọn cách tối ưu hóa một chiếc xe duy nhất. Mỗi chuyến đi được tận dụng tối đa, vừa chở người, vừa chở hàng, hạn chế số lần di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu.

Điều này cũng kéo theo sự thay đổi trong cách tổ chức đời sống. Người dân quen dần với việc di chuyển chung, chia sẻ không gian và chấp nhận sự bất tiện để đổi lấy khả năng đi lại.

Khi sự linh hoạt trở thành "chuẩn mới"

Trong điều kiện bình thường, việc sử dụng một phương tiện cho nhiều mục đích có thể bị xem là bất tiện. Nhưng tại Cuba, đó lại là cách để mọi thứ tiếp tục vận hành.

Những chiếc xe không được thiết kế để làm tất cả, nhưng lại buộc phải làm tất cả. Chúng phản ánh một thực tế rõ ràng: khi nguồn lực hạn chế, sự linh hoạt trở thành yếu tố quan trọng nhất.

Giữa bối cảnh thiếu thốn kéo dài, người dân Cuba đã chứng minh rằng không phải lúc nào cũng cần nhiều hơn để giải quyết vấn đề. Đôi khi, chỉ cần sử dụng linh hoạt những gì đang có.

Một chiếc xe, hai chức năng, thậm chí nhiều hơn trong những tình huống đặc biệt không chỉ là cách tiết kiệm nhiên liệu, mà còn là cách duy trì cuộc sống. Khi không thể lựa chọn, con người sẽ tìm cách thích nghi, và chính sự thích nghi đó đã tạo nên những hình ảnh rất khác trên đường phố Cuba hôm nay.

Theo NBC News, Steemit, The Gentleman Racer